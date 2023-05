Tapes Up TV: Langbahn-WM und mehr im Livestream

Die Onlineplattform Tapesup.tv erweitert ihr Angebot und wird im Livestream die Rennen der Langbahn-Weltmeisterschaft 2023 sowie ausgewählte Qualifikationen zum Speedway-GP übertragen.

Am Vatertag (18. Mai) startet die Langbahn-Weltmeisterschaft im südpfälzischen Herxheim. Wer die einzigartige Atmosphäre nicht vor Ort miterleben kann, der hat die Chance, mittels Stream zumindest am Bildschirm live dabei zu sein. Ermöglicht wird das durch die 2007 gegründete Firma Tapes Up Productions, die ihren Firmensitz in Großbritannien hat und bereits Speedway-, Eisspeedway- und Langbahnrennen live und On-Demand übertrug.

Fabio Muner, Marketing- und Digitaldirektor des Motorrad-Weltverbands FIM, sagte dazu: «Wir verstehen, dass nicht alle Fans bei jedem Rennen an der Strecke sein können. Ihnen zum ersten Mal eine Live-Berichterstattung der Langbahn-Weltmeisterschaft anbieten zu können, ist ein wichtiger Moment für diese Disziplin. Die FIM pflegt eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tapes Up TV und wir sind sehr zuversichtlich, dass sie der weltweiten Fangemeinde ein Paket liefern werden, das die Geschwindigkeit und das Können dieses Sports bestmöglich zur Geltung bringt.»

Fans haben die Möglichkeit, den Zugang zu einzelnen Events zu erwerben, was derzeit knapp 18 € kostet. Der Pass für die komplette Weltmeisterschaft inklusive dem Challenge kostet beim derzeitigen Wechselkurs knapp 92 €. Für den Preis von 25 britischen Pfund (momentan 28,65 €) gibt es die Qualifikationsrunde zum Speedway-GP in Lonigo sowie den Challenge in Gislaved.



Infos zu den Abonnements und den einzelnen Live- und On-Demand-Angeboten gibt es unter www.tapesup.tv/