Langbahn-GP: FIM überträgt mit eigenem Livestream

Nach dem Mini-Eisspeedway-GP wird FIM-Moto.TV auch die Rennen des Langbahn-GP 2024 im kostenpflichtigen Livestream übertragen. Der Preis pro Rennen liegt bei unter 6 Euro.

Fünf Grands Prix umfasst die Langbahn-WM 2024, drei davon in Deutschland. Auftakt ist an Christi Himmelfahrt (9. Mai) im Waldstadion in Herxheim.

Im Vorjahr berichtete die Onlineplattform Tapesup.tv mit Livestreams von der Langbahn-WM und anderen Bahnrennen, dieses Jahr nimmt der Motorrad-Weltverband FIM die Übertragungen wieder selbst in die Hand.

Auf FIM-Moto.TV werden alle Rennen zu sehen sein, der Preis für den Saisonpass für die Livestreams beträgt 34,90 Euro. Neben den fünf Grands Prix beinhaltet dieses Abo auch das Langbahn der Nationen am 7. September in Morizes/Frankreich.

Moderiert werden die Rennen wie 2023 teilweise schon vom Engländer Alex Raby, der auch für Promoter Dorna die Rennen der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen begleitet.

FIM-Moto.TV übertrug im vergangenen Winter die vier Rennen der Eisspeedway-Weltmeisterschaft und ist mit den Einnahmen offenbar so zufrieden, dass sie dieses Modell nun auch für die Langbahn-WM anwenden wollen.

Termine Langbahn-GP 2024:

9. Mai – Herxheim (D)

13. Juli – Marmande (F)

11. August – Scheeßel (D)

14. September – Vechta (D)

22. September – Roden (NL)



Langbahn der Nationen:

7. September – Morizes (F)