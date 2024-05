Herxheim-GP: Martin Smolinski gewinnt den WM-Auftakt 09.05.2024 - 19:06 Von Manuel Wüst

© Manuel Wüst Die Top-3 in Herxheim (v.l.): Zach Wajtknecht, Martin Smolinski und Lukas Fienhage

In der WM-Saison 2023 gelang Martin Smolinski kein einziger Sieg, doch am Ende wurde er Champion. Beim Langbahn-Auftakt 2024 in Herxheim hat der Bayer gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen.