Paukenschlag: Romano Hummel gibt Rücktriit bekannt

Romano Hummel, Langbahn-Weltmeister 2021, hört mit dem Bahnsport auf. Das gab der 25-jährige Niederländer jetzt überraschend bekannt.

Der Bahnsport ist um eine schillernde Persönlichkeit ärmer geworden. Romano Hummel hat seine Karriere beendet. Auf Facebook schrieb der Groninger: «Nach 21 Jahren habe ich beschlossen, meine Karriere zu beenden. Ich blicke auf eine wirklich schöne Zeit mit vielen Höhepunkten zurück. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich immer unterstützt haben, meine Mechaniker, Familie, Sponsoren Freunde und meine Fans.»

Gesundheitliche Gründe haben vermutlich den Ausschlag zu seinem Rücktritt gegeben. Vor nur zwei Wochen war Hummel beim Langbahn-GP in Vechta gestürzt und vom nachfolgenden Franzosen Jordan Dubernard überrollt worden. Dabei war der Helm des Niederländers beschädigt worden. Im Krankenhaus wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt. Er wurde aber später auf eigenen Wunsch nach Hause entlassen.

Nur eine Woche danach versuchte Hummel dann beim abschließenden Grand Prix auf seiner Heimbahn in Roden auszuloten, ob er am GP teilnehmen könne, um seine Qualifikation für die WM 2025 nicht zu gefährden. Aber die Beschwerden waren zu groß und Hummel musste passen. Jetzt der Rücktritt.

Die Betroffenheit in der großen Bahnsportfamilie ist groß. So schrieb Martin Smolinski: «Ein Weltmeister hängt den Stahlschuh an den Nagel. Romano Hummel. Ich bin traurig, es war mir eine Ehre mit und gegen dich zu fahren. Du wirst mit deinen Fans fehlen, du hast Farbe in den Sport gebracht. Pass auf dich auf. mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns noch ein paar Mal auf der Rennbahn und du bleibst dem Sport in irgendeiner Weise treu. Pass auf dich und deine kleine Familie auf.»

Schon 2018 hatte Romano Hummel, der die Fans immer wieder mit seinem spektakulären Fahrstil begeistern konnte, eine schwere Verletzung erlitten. Beim Grasbahn-EM-Finale in Tayac (F) brach er sich den linken Oberschenkel. 2019 hatte er aber ein starkes Comeback. In der Saison 2020 wurde Hummel Fünfter in der WM und 2021 Solo-Weltmeister. 2022 und 2023 kam der Titel Grasbahn-Europameister hinzu. 2023 konnte Romano Hummel mit seinem Team den Gewinn des Long-Track of Nations feiern.