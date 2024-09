Long Track of Nations 2024: Gold für Deutschland 08.09.2024 - 10:34 Von Susi Weber

© Susi Weber Das deutsche Team mit Manager Josef Hukelmann (weißes Hemd), Lukas Fienhage (r.), dahinter Erik Riss (r.) und Max Dilger

Deutschland holt sich zum zehnten Mal Gold in der Team-WM auf der Langbahn. Dominanz in den Vorläufen in Morizes, Spannung im Endlauf und dann noch ein emotionaler Rücktritt.