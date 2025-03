Romano Hummel fährt künftig für den MSC Berghaupten

Romano Hummel ist wieder «ready for race». Der Niederländer hat seine Verletzungen von Vechta auskuriert und fühlt sich fit für die kommende Langbahnsaison. Der 26-Jährige fährt künftig für den MSC Berghaupten.

Den Bahnsportfans stockte im vergangenen September beim Langbahn-GP in Vechta der Atem, als Romano Hummel stürzte und vom nachfolgenden Franzosen Jordan Dubernard überrollt wurde. Nur eine Woche später gab der zweimalige Grasbahn-Europameister (2022 und 2023), Langbahn-Weltmeister (2021) und Team-Weltmeister (2023) seinen Rückzug vom Bahnsport bekannt.

Aber es kommt oft anders als man denkt. Die große Bahnsportfamilie wird es freuen, denn dem Groninger geht es mittlerweile wieder gut und er wird definitiv in der kommenden Saison wieder auf Gras und Sand mit der Startnummer 666 in Aktion zu sehen sein.

«Ja, ich bin wieder dabei», erklärte Hummel jetzt gegenüber SPEEDWEEK.com, «es hat etwa vier Monate gedauert, bis es mir wieder besser ging und ich auskuriert war. Ich hatte mich anfangs zwar dazu entschlossen aufzuhören, aber je besser es mir dann wieder ging, desto größer wurde der Wunsch, doch noch weiterzumachen.»

Das familiäre Umfeld, die Sponsoren und das Team mit seinem Onkel Willem und Pascal Swart als Mechaniker stehen bereit für die kommende Saison, in der Hummel sich für die Grands Prix 2026 qualifizieren will und auch seinen dritten EM-Titel anpeilt. Hummel: «Dazu muss ich das Semifinale bei meinem guten Freund Josef Hukelmann in Werlte überstehen.» Momentan stehen Sport und Fitness zur körperlichen Vorbereitung ganz oben auf der Agenda des Niederländers.

Neu ist zudem, dass sich der MSC Berghaupten nun rühmen kann, mit Romano Hummel einen neuen Clubfahrer in seinen Reihen zu haben.Hummel: «Ich bekam einen Anruf meines Freundes Florian Bauer, der mir die Mitgliedschaft bei den Schwarzwäldern schmackhaft machte. Meinem Team und mir war dann schnell klar, dass ich künftig die Farben dieses Clubs vertreten will. Ich habe dort gute Freunde und sehr positive Erinnerungen an die Race-Days am Waldsee in Berghaupten. Die Strecke sowie die zahlreichen begeisterten Zuschauer die jedes Jahr kommen, machen dieses Event zu einem der besten Rennen der Saison. Ich freue mich jetzt schon darauf in die neue Saison zu starten und dabei das Bestmögliche für mich und den Club zu erreichen.»