Dave Meijerink is back: Traum vom Weltmeister-Titel

Dave Meijerink ist im kommenden Jahr wieder fester Bestandteil der Langbahn-WM. Der Niederländer beendete seine Saison 2024 aus privaten Gründen nach nur zwei Grands Prix. Sein Traum ist es, Weltmeister zu werden.

Dave Meijerink überraschte die Bahnsportwelt im vergangenen August mit der Ansage, aus privaten Gründen vorerst keine Rennen mehr fahren zu wollen. Er war dann auch nicht beim Grasbahnrennen im niedersächsischen Rastede am Start, wo er seine Teilnahme eigentlich zugesagt hatte.

Und er fehlte dann in der Folge bei den noch ausstehenden drei Grands Prix auf den Langbahnen in Scheeßel, Vechta und Roden. Die ersten beiden WM-Läufe in Herxheim und Marmande (F) hatte Meijerink mit den Plätzen sechs und fünf abgeschlossen.

Bis zu seinem Rückzieher hatte der junge Mann aus Schuinesloot in der Provinz Overijssel mit Rennsiegen in Vries, Joure, Eenrum, Aduard, Staphorst (alle NL), Osnabrück und Werlte, sowie Platz zwei beim EM-Finale in Tayac (F) und dem Gewinn der Dutch Open sehr überzeugende Leistungen gezeigt. Ohne Meijerink und dem in Vechta schwer gestürzten Romano Hummel war auch das niederländische Team beim Wettbewerb Langbahn der Nationen (früher Team-WM) in Morizes (F) ohne Chance und landete abgeschlagen auf dem letzten Platz.

SPEEDWEEK.com sprach jetzt mit Dave Meijerink über Vergangenes und Zukünftiges.

Hallo Dave, du hast beschlossen, 2025 wieder Rennen zu fahren. Wie kam es zu dieser Meinungsänderung?

Es gab letztes Jahr für mich es einige private Probleme und deshalb musste ich mit dem Rennen fahren aufhören. Ich habe aber nie gesagt, dass ich mit dem Rennsport aufhören will, sondern vorerst keine Rennen mehr fahren werde. Das war keine einfache Entscheidung und kein einfacher Weg für mich.

Du hast vor dem Langbahn-GP in Scheeßel angekündigt, dass du aus persönlichen Gründen vorerst nicht mehr Rennen fahren willst. Hattest du keine Motorräder mehr, fehlte dir das entsprechende Geld oder was steckte wirklich hinter deiner Entscheidung?

Es waren wirklich rein private Gründe, die mich zu diesem Entschluss geführt hatten und ich bitte darum, diese Antwort zu akzeptieren. Es fühlte sich in dem Moment einfach nicht gut an, auf das Motorrad zu steigen, weil mein Kopf mit anderen Dingen beschäftigt war.

Welche Ziele hast du für 2025 auf der Langbahn?

Ich fahre nächstes Jahr als permanenter Fahrer in der WM und freue mich wirklich darauf, zu den Besten der Besten zu gehören. Ich hatte in den letzten Jahren zwar ein paar Finalteilnahmen, habe es aber nie aufs Podium geschafft. Eines meiner Ziele ist es zukünftig auch auf das Podest zu schaffen. Ich weiß, dass ich auf einigen Strecken auch Siegchancen habe. Mein Traum ist es Weltmeister zu werden.

Steht dein Team schon fest?

Das Team für nächstes Jahr steht fest. Sjoerd Rozenberg und Annie werden wieder an meiner Seite sein, ebenso mein guter Freund Tjardo, der uns unterstützen wird, wie er es vor ein paar Jahren schon für mich getan hat. Mein Onkel und mein Cousin gehören wie immer ebenfalls dazu. Ich glaube, wir werden ein sehr gutes Team sein.

Hast du auch gutes Material wie Rahmen und Motoren für die Langbahn?

Ja, viele meiner alten Sponsoren und auch einige neue Sponsoren tragen dazu bei, dass ich nächstes Jahr wieder auf dem Motorrad zu sehen bin. Insbesondere zwei neue Sponsoren haben mir wirklich viel gebracht und ich bin dafür sehr dankbar. Deren Namen werde ich demnächst bekanntgeben. Auch aus Sjoerds Werkstatt kann ich mir die nötigen Sachen ausleihen. Aber ich bin immer noch auf der Suche nach weiteren Sponsoren. Dazu habe ich den Club 100 gegründet.

Bridget Portijk, die Beifahrerin von Wilfred Detz, ist seit einiger Zeit deine Freundin. Welchen Einfluss hat Bridget auf dich? Hat sie dich dabei unterstützt, weiter Rennen zu fahren?

Das stimmt, Bridget ist jetzt seit ein paar Monaten meine Freundin. Wie soll ich das sagen? Sie ist mein größter Fan und meine größte Unterstützerin auf und neben der Strecke. Wir genießen unsere Zeit wirklich und freuen uns auf die Zukunft. Wie gesagt, sie hilft mir bei allem und sie wird an meiner Seite sein und meine und auch ihre eigenen Träume verfolgen.

Startliste Langbahn-GP 2025:

Martin Smolinski (D)

Lukas Fienhage (D)

Zach Wajtknecht (GB)

Chris Harris (GB)

Andrew Appleton (GB)

Kenneth Kruse Hansen (DK)

Erik Riss (D)

Daniel Spiller (D)

Henry van der Steen (NL)

Dave Meijerink (NL)

Stephan Katt (D)

Mathias Trésarrieu (F)

Mika Meijer (NL)

Tero Aarnio (FIN)

Nachrückerliste:

1. Jordan Dubernard (F)

2. Jake Mulford (GB)

3. Steven Labouyrie (F)

4. Henri Ahlbom (FIN)

5. William Kruit (NL)

Termine Langbahn-WM 2025:

6. Juli: GP 1 in Mühldorf (D)

13. Juli: GP 2 in Marmande (F)

24. August: GP 3 in Scheeßel (D)

21. September: GP 4 in Roden (NL)