Mitchel Godden neuer Teammanager Longtrack of Nations

Mitchel Godden, überall nur Mitch genannt, ist neuer Teammanager der Briten im Wettbewerb Langbahn der Nationen. Das gab die ACU Track Racing Commission jetzt bekannt.

Mitch Godden ist auf allen Gras- und Sandbahnen Europas ein gern gesehener Gast. Der Brite aus Collier Street in der Grafschaft Kent ist nicht nur ein freundlicher, umgänglicher und höflicher Mensch, dazu mit typisch britischem Humor ausgestattet, er kann auch anders.

Sitzt er auf dem Motorrad auf der Bahn, will er gewinnen, aber nicht ohne Rücksicht auf Verluste. Hart aber fair ist das Motto des kürzlich 50 Jahre alt gewordenen Rennfahrers. Nachdem Godden lange in der Soloklasse unterwegs war, verlegte er seine Präferenz vor Jahren auf die 500er-Seitenwagen.

Und das sehr erfolgreich, mit zahlreichen Siegen auf der Insel und im europäischen Ausland. Mit seinem Beifahrer Paul Smith wurde Godden viermal Vize-Europameister, zuletzt dreimal in Folge. Eines seiner Lieblingsevents als Solist aber ist und bleibt das Teterower Bergringrennen, wo er 2018 den Bergringpokal gewinnen konnte und damit in die Fußstapfen seines Vaters Don Godden trat, der an dieser Stelle 1962 und 1964 siegte.

Mitch Godden und Beifahrer Paul Smith freuen sich schon auf die kommende Bahnsportsaison, wo sie einen neuerlichen Versuch auf den Gewinn der Grasbahn-Europameisterschaft unternehmen wollen.

Zudem hat Godden jetzt vom britischen Verband eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen bekommen. Für die kommenden zwei Jahre soll er als Teammanager des Teams GB Long Track of Nations tätig sein. Er löst damit den bisherigen Teamchef Paul Hurry ab. Diese Amtszeit kann um weitere zwei Jahre verlängert werden, vorbehaltlich einer jährlichen Überprüfung durch die Track Racing Commission am Saisonende.

Das britische Team GB in den letzten beiden Jahren den dritten Platz. 2015 konnten die Briten die Team-WM gewinnen. In dieser Saison findet der Wettbewerb «Langbahn der Nationen» am 13. September 2025 im Reiterwaldstadion in Vechta statt.

Auf der ACU Track Racing-Seite hieß es zu der Ernennung Goddens: «Die Kommission möchte sich bei allen Bewerbern bedanken, die ihr Interesse an der Stelle bekundet haben. Die Kandidaten waren alle sehr überzeugend und brachten unterschiedliche Qualitäten mit. Nach sorgfältiger Prüfung durch die Kommission unter der Leitung von ACU-Vizepräsident und Vorstandsmitglied Dr. Paul King wurde jedoch entschieden, Mitch Godden als bevorzugten Kandidaten zu ernennen. Die Kommission wünscht Mitch alles Gute für seine Aufgabe und dankt dem scheidenden Teammanager Paul Hurry für seine harte Arbeit und sein Engagement in den letzten Jahren.»