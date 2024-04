Langbahn-Nominierungen: Erik Riss ist nur Reserve

Die Vergabe der deutschen Startplätze für die Prädikatsrennen der Solisten auf der Langbahn hat ergeben, wer im Challenge in Mühldorf und in der Grasbahn-Europameisterschaft starten darf.

Die deutsche Föderation DMSB hat drei Startplätze für den Langbahn-WM-Challenge in Mühldorf und fünf für die Grasbahn-Europameisterschaft vergeben. Für den Challenge, aus dem sich die Top-Fünf für den Grand Prix 2025 qualifizieren, wurden Jörg Tebbe, Max Dilger und Daniel Spiller nominiert, während Stephan Katt und Erik Riss Bahnreserve sind.

Mit Dilger wurde ein letztjähriger GP-Fahrer aufgestellt, der lange Zeit verletzt war und keine Wildcard für die laufende Saison erhalten hat. Dilger ist, nachdem 2022 die DM witterungsbedingt ausgefallen ist und 2023 in Herxheim nach einem Sturz mit Todesfolge abgebrochen wurde, nach seinem Titelgewinn in Vechta der letzte Deutsche Langbahnmeister.

Dass Erik Riss, der seine Langbahnambitionen seit der vergangenen Saison wieder angemeldet hat, nur zweite Reserve ist, verwundert sehr. Der Schwabe fuhr im vergangenen Jahr in Scheeßel im Langbahn-GP ins Finale und wird am Vatertag in Herxheim mit Wildcard dabei sein. Bei den letzten beiden Finalrennen zum Langbahn der Nationen war der zweifache Weltmeister jeweils Topscorer für Deutschland und eroberte 2022 in Herxheim den Titel fast im Alleingang.

In der Grasbahn-Europameisterschaft werden Michael Härtel, Mario Niedermeier und der erfahrene Marcel Dachs versuchen ins Finale nach Tayac (Frankreich) einzuziehen. Im zweiten Halbfinale im niederländischen Loppersum nehmen Lukas Fienhage und Timo Wachs die deutschen Startplätze ein.

DMSB-Nominierungen 2024:



Langbahn-WM-Challenge:



16. Juni in Mühldorf/D: Jörg Tebbe, Max Dilger, Daniel Spiller; Reserve: Stephan Katt, Erik Riss



Generalreserve: Stephan Katt, Erik Riss, Mario Niedermeier, Julian Bielmeier



Grasbahn-Europameisterschaft:



2. Juni – Semifinale 1 in Bielefeld/D: Mario Niedermeier, Marcel Dachs, Michael Härtel; Reserve: Julian Bielmeier, Daniel Spiller



8. Juni – Semifinale 2 in Loppersum/NL: Timo Wachs, Lukas Fienhage



Generalreserve: Jörg Tebbe, Max Dilger, Fabian Wachs, Daniel Spiller