Mühldorf: Deutsches Quartett will in den Grand Prix

Erik Riss will zurück in den Grand Prix

Vier deutsche Teilnehmer wollen am kommenden Sonntag in Mühldorf ihren Platz in der Langbahn-Weltmeisterschaft 2025 sichern. Schaffen werden das aus dem 20-Mann-Feld im Challenge aber nur fünf.

Die Verwunderung war groß, als Erik Riss vom Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) nur als zweite Bahnreserve für den Langbahn-GP-Challenge in Mühldorf nominiert worden war. Doch inzwischen ist es Gewissheit, dass der zweifache Weltmeister am kommenden Sonntag in Mühldorf im Hauptfeld starten wird und somit auch die Chance hat, sich für die Weltmeisterschaft 2025 zu qualifizieren. Zunächst war klar, dass der ursprünglich als erste Reserve nominierte Stephan Katt für den verletzten Jörg Tebbe neben Daniel Spiller und Max Dilger einen der drei deutschen Startplätze erhalten wird, wodurch Riss auf den ersten Reserveplatz aufrückte. Als der DMSB einen zusätzlichen vierten Startplatz erhielt, rückte der Schwabe nach und mit Mario Niedermeier und Julian Bielmeier wurden zwei neue Bahnreserven nominiert.

Aus dem 20 Fahrer umfassenden Feld werden sich die Top-Fünf einen Startplatz im Langbahn-GP 2025 sichern; neben Riss stehen einige Fahrer im Line-up, die bereits Medaillen auf der Langbahn gewonnen haben und auch in der laufenden WM an den Start gehen. Mit Nachrücker Henri Ahlbom, der im ersten WM-Finale in Herxheim bereits im Einsatz war, starten insgesamt acht Fahrer aus dem aktuellen GP-Feld in Mühldorf, die sich mit einem erfolgreichen Abschneiden schon vor Ende der Weltmeisterschaft ihr Ticket für 2025 sichern möchten. Zu den aussichtsreichen Fahrern außerhalb des WM-Felds gehören Erik Riss, Daniel Spiller, Max Dilger und Stephan Katt, zudem dürften sich der schnelle Finne Jesse Mustonen oder die Niederländer Dave Meijerink und Mika Meijer Hoffnungen auf eine gute Platzierung machen.

Neben den fünf Qualifikanten aus Mühldorf werden die Top-Sechs aus der WM 2024 einen Platz im Langbahn-GP 2025 erhalten, hinzu kommen drei Dauer-Wildcards.



Der Veranstaltungstag in Mühldorf beginnt bereits um 8:45 Uhr mit dem Training. Das Rennen wird um 14 Uhr gestartet. Im Rahmenprogramm starten die internationalen Gespanne und die nationale Soloklasse.

Line-up Langbahn-GP-Challenge Mühldorf/D:

1 Zach Wajtknecht (GB)

2 Jacob Bukhave (DK)

3 Max Dilger (D)

4 Henry van der Steen (NL)

5 Jesse Mustonen (FIN)

6 Jan Macek (CZ)

7 Chris Harris (GB)

8 Kenneth Kruse Hansen (DK)

9 Jordan Dubernard (F)

10 Mika Meijer (NL)

11 Daniel Spiller (D)

12 Dave Meijerink (NL)

13 Hynek Stichauer (CZ)

14 Nigel Hummel (NL)

15 Stephan Katt (D)

16 Mathias Tresarrieu (F)

17 Henri Ahlbom (FIN)

18 Erik Riss (D)

19 Thomas Valladon (F)

20 Andrew Appleton (GB)

Res. 21 Mario Niedermeier (D)

Res. 22 Julian Bielmeier (D)