Dominique Aegerter: «Die perfekte letzte Runde»

In einem von Stürzen geprägten Weltcup-Rennen hat MotoE-Primus Dominique Aegerter die Nerven bewahrt und das zweite Rennen in Misano gewonnen. Dadurch baut der Schweizer seine Führung auf 19 Punkte aus.

Dabei bewies er Nervenstärke, denn bis in die letzte Runde hinein lautete die Reihenfolge noch Ferrari vor Torres und Aegerter. Doch dann schlug die große Stunde des Dynavolt-Intact-GP-Piloten. In Kurve 1 setzte er sich an die zweite Stelle und in Kurve 14 übernahm er mit einem sauberen Überholmanöver die Führung, die er nicht mehr aus der Hand gab. «Die letzte Runde ist immer wichtig. Ich wollte schon früher überholen, aber es war nicht einfach. Ich habe im besten Moment überholt, es war eine perfekte letzte Runde.» Es war sein zweiter Saisonsieg.

Das Fazit: «Ich habe es hinbekommen, ein gutes Rennen abzuliefern. Ich war nur auf mich fokussiert und wusste, dass ich konzentriert bleiben musste. Fehler durfte ich mir nicht erlauben.»

Ein Dank ging an sein Team, denn über Nacht hatte die Crew noch einmal entscheidende Nuancen verändert. Durch den Sieg hat er auch für das letzte Rennen in Misano Adriatico gute Chancen, wieder ganz oben zu stehen. «Es wird kühler werden. Das bedeutet, dass die Runden vielleicht noch schneller werden. Das wird wieder ein großartiger Kampf», verspricht Aegerter.

Mit Blick auf die Gesamtwertung möchte der 29-Jährige noch nicht allzu weit voraus denken: «Ich werde versuchen, einen großen Schritt zu machen. Aber ich werde mich erst einmal auf das Rennen fokussieren und werde wieder versuchen, keine Fehler zu machen. Das Ziel ist es, das bestmögliche Resultat herauszuholen.» Das Rennen beginnt um 10.05 Uhr.