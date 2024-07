Sachsenring, Lauf 2: Garzo mit Doppelsieg, Tulo 10.

Hector Garzo dominierte am Sachsenring auch in Lauf 2

Nachdem das zweite MotoE-Rennen am Sachsenring aufgrund des Gewitters mehrfach verschoben worden war, siegte Hector Garzo souverän und festigte damit seine Tabellenführung. Lukas Tulovic (10.) fuhr ein einsames Rennen.

Nachdem das erste MotoE-Rennen am Sachsenring aufgrund eines schweren Sturzes von Eric Granado unterbrochen worden war, ist inzwischen bekannt, dass der Brasilianer eine leichte Hirnblutung erlitten hat und zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus verweilt.

Für die übrigen 17 Starter stand am Samstagnachmittag das zweite Rennen des Tages auf dem Plan. Die Startaufstellung blieb unverändert, von der Pole-Position startete erneut Alessandro Zaccone vor Oscar Gutiérrez und Nicholas Spinelli. Der einzige deutsche Teilnehmer im Feld, Lukas Tulovic fuhr – bedingt durch den Ausfall von Granado – von Startposition 8 los.

Inzwischen waren über der 3,7 km langen Piste dunkle Wolken aufgezogen, sodass es fünf Minuten vor Rennstart zu stürmen und zu regnen begann und das Rennen vorerst verschoben werden musste. Rund 45 Minuten später entschied sich die Rennleitung dazu, das Rennen zu starten – mit einer verkürzten Renndistanz von acht Runden.

Doch kurz vor Öffnen der Boxengasse intensivierte sich der Regen, sodass das Rennen erneut verschoben wurde. Nach weiteren 20 Minuten Wartezeit wurde ein neuer Versuch unternommen – diesmal erfolgreich.

Da das Rennen als «wet race» deklariert wurde, rückten alle Fahrer auf Regenreifen aus. Gutiérrez kam am besten vom Start weg und führte das Feld in Kurve 1 hinein. Dahinter folgten Garzo und Spinelli, während Tulovic eine Position hergeben musste. Garzo entschied sich, mutig in Kurve 11 innen bei Gutiérrez reinzustechen und damit die Führung zu übernehmen.

Am Ende der ersten Runde führte Garzo 0,481 sec vor Gutiérrez und Spinelli. Tulovic kämpfte derweilen mit den nassen Bedingungen und verlor eine weitere Position. Mit der schnellsten Rennrunde von 1:36,580 min vergrößerte an der Spitze Garzo seinen Vorsprung vor Spinelli, der sich seinerseits um eine Sekunde von Gutiérrez absetzen konnte.

Drei Runden später schaffte es Spinelli, seinen Rückstand auf den Führenden Garzo auf eine halbe Sekunde zu verringern. Doch der Spanier des Dynavolt Intact GP Teams konterte mit der schnellsten Rennrunde und begann den finalen Umlauf mit einem Vorsprung von 2,250 sec. Diesen Vorsprung baute der Spanier bis zum Zielstrich auf 3,485 min aus und machte damit den Doppelsieg am Sachsenring perfekt.

Im Kampf um den verbleibenden Podestplatz machte Jordi Torres Jagd auf Gutiérrez und lieferte sich mit seinem spanischen Landsmann einen erbitterten Zweikampf. In der vorletzten Runde fand Torres schließlich einen Weg am Ducati-Piloten vorbei und übernahm damit Rang 3. Diesen konnte der zweifache MotoE-Weltcup-Sieger bis ins Ziel halten und freute sich über seinen zweiten Podestplatz der Saison 2024.

Lukas Tulovic beendete ein einsames Rennen auf Position 10. In der Gesamtwertung baute Rennsieger Garzo seinen Vorsprung auf Mattia Casadei auf 25 Punkte aus. Dynavolt-Intact-GP-Kollege Tulovic liegt nach zwölf Rennen mit 85 Zählern auf Gesamtrang 9.

Ergebnisse MotoE Sachsenring, Rennen 2 (6. Juli):

1. Hector Garzo (E), 8 Runden in 12:43,708 min

2. Nicholas Spinelli (I), +3,485 sec

3. Jordi Torres (E), +6,217

4. Oscar Gutierrez (E), +7,254

5. Alessandro Zaccone (I), +9,398

6. Matteo Ferrari (I), +13,523

7. Miquel Pons (E), +15,149

8. Andrea Mantovani (I), +15,546

9. Mattia Casadei (I), +21,748

10. Lukas Tulovic (D), +29,284

11. Massimo Roccoli (I), +32,036

12. Armando Pontone (I), +32,410

13. Kevin Manfredi (I), +34,202

14. Alessio Finello (I), +34,411

15. Kevin Zannoni (I), +34,447



Wertung nach 12 von 16 Rennen: Hector Garzo, 179 Punkte; 2. Mattia Casadei, 154; 3. Oscar Gutierrez, 150; 4. Kevin Zannoni, 147; 5. Alessandro Zaccone, 130; 6. Nicholas Spinelli, 124; 7. Jordi Torres, 104; 8. Matteo Ferrari, 102; 9. Lukas Tulovic, 85; 10. Andrea Mantovani, 84.