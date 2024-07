Sachsenring Lauf 1: Garzo siegt nach Restart, Tulo 7.

Das erste MotoE-Rennen am Sachsenring wurde durch einen Unfall von Eric Granado überschattet. Beim Neustart setzte sich Hector Garzo durch, während Intact-GP-Kollege Lukas Tulovic nach einer Aufholjagd Siebter wurde.

Am Samstagmittag startete das erste Rennen der MotoE auf der traditionsreichen Strecke in Assen mit vielen Ausfällen. Als Erster überquerte Hector Garzo die Ziellinie, Lukas Tulovic wurde Achter.

Beim Deutschland-GP am Sachsenring ist zum sechsten Mal in dieser Saison auch die MotoE-WM mit vertreten. Alessandro Zaccone (Tech3 E Racing) startete am Samstagmittag zum dritten Mal in Folge von der Pole-Position in das erste Rennen. Dahinter lauerten Oscar Gutiérrez und Zaccones Teamkollege Nicholas Spinelli auf den Rängen 2 und 3.

Nach der Trainingsbestzeit stürzte Lokalheld Lukas Tulovic (Dynavolt Intact GP MotoE) im Qualifying früh, weshalb er die Rennen von Startplatz 9 angehen musste. Tabellenführer Mattia Casadei ging mit einer Long-Lap-Penalty in das Rennen, nachdem er am Freitag unter gelben Flaggen gestürzt war.

Ohne Aufwärmrunde starteten die 18 Pilotinnen und Piloten in das 10-Runden-Rennen. Den Hole-Shot sicherte sich Gutiérrez, der jedoch in der ersten Kurve weit ging. Dahinter reihten sich Hector Garzo und Nicholas Spinelli ein. In Kurve 2 stürzte Eric Granado nach einer Berührung mit Gutiérrez spektakulär. Gleichzeitig ging unmittelbar dahinter auch Armando Pontone zu Boden.

Sekunden später entschied sich die Rennleitung zum Abbruch, da Granado auf der Strecke medizinisch versorgt werden musste. Der Brasilianer war ansprechbar, musste jedoch im Krankenwagen abtransportiert werden.

Oscar Gutiérrez erhielt eine Long-Lap-Penalty, da er nach seinem Verbemser in Kurve 1 ohne Rücksicht auf die hinter ihm fahrenden Konkurrenten auf die Ideallinie zurückgekehrt war und dadurch Granado zu Boden gerissen hatte. Beim anschließenden Neustart gingen die Piloten aus ihrer originalen Startposition in das auf fünf Runden verkürzte Rennen. Auch dieses Mal gewann Gutiérrez den Sprint zur ersten Kurve und bog als Führender in die erste Kurve ein.

Tulovic erwischte einen katastrophalen Start und fiel in den ersten Kurven bis auf Rang 12 zurück. Gutiérrez führte das Feld auch in die zweite Runde an, vor Zaccone und Garzo. Für Gutiérrez kam es noch schlimmer, der Spanier bekam aufgrund eines Frühstarts eine weitere double Long-Lap-penalty aufgebrummt. Beim Absolvieren seiner ersten Strafrunde stürzte Gutiérrez schließlich und beendete sein verkorstes Rennen vorzeitig.

Damit übergab er die Führung an Garzo, gefolgt von Zaccone, Spinelli, Jordi Torres und Matteo Ferrari. Tuovic hatte sich in der Zwischenzeit bis auf die neunte Position vorgearbeitet.

Garzo (Dynavolt Intact GP MotoE) verteidigte auch im vierten Umlauf die Führung, doch Zaccone setzte den Spanier weiter unter Druck. In der letzten Runde behielt Garzo die Nerven und feierte seinen dritten MotoE-Sieg, mit dem er die Tabellenspitze übernahm. Nur 0,408 sec dahinter raste Zaccone auf Rang 2, während Spinelli das Podium komplettierte. Lukas Tulovic sicherte sich im Schlussspurt noch Position 7.

Schon um 16:10 Uhr startet das zweite Rennen, in dem Garzo versuchen wird, seine neu gewonnene WM-Führung weiter auszubauen.

Ergebnisse MotoE Sachsenring, Rennen 1 (6. Juli):

1. Hector Garzo (E), 5 Runden in 7:14,150 min

2. Alessandro Zaccone (I), +0,408 sec

3. Nicholas Spinelli (I), +1,563

4. Matteo Ferrari (I), +2,716

5. Jordi Torres (E), +2,846

6. Miquel Pons (E), +3,007

7. Lukas Tulovic (D), +3,185

8. Kevin Zannoni (I), +3,415

9. Mattia Casadei (I), +5,443

10. Alessio Finello (I), +5,721

11. Andrea Mantovani (I), +6,999

12. Maria Herrera (E), +8,700

13. Massimo Roccoli (I), +8,940

14. Chaz Davies (GB), +9,046

15. Kevin Manfredi (I), +10,104



Wertung nach 11 von 16 Rennen: Hector Garzo 154 Punkte; 2. Mattia Casadei, 147; 3. Kevin Zannoni, 146; 4. Oscar Gutierrez, 137; 5. Alessandro Zaccone, 119; 6. Nicholas Spinelli, 104; 7. Matteo Ferrari, 92; 8. Jordi Torres, 88; 9. Lukas Tulovic, 79; 10. Andrea Mantovani, 76.