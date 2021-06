Montmeló: Aegerter knapp von Pons besiegt, Tulovic 8.

Im dritten Lauf zum MotoE-Weltcup musste sich Dominique Aegerter nur Miquel Pons geschlagen geben. Pech für Eric Granado. Der Polesetter musste das Rennen aus der Boxengasse aufnehmen und stürzte später.

Obwohl das Rennen des FIM Enel X-MotoE-Weltcups an die letzte Stelle des Rennprogrammes gerückt wurde, blieben tausende der erstmals in dieser Saison zugelassenen MotoGP-Fans auf ihren Plätzen, um den 18 Fahrern bei der Premiere der Serie für Elektromotorräder auf dem Circuit Barcelona-Catalunya zuzujubeln.

In der Superpole setzte sich der erfahrene Brasilianer Eric Granado (One Energy Racing) durch. Hinter dem spanischen Titelverteidiger Jordi Torres (Pons Racing 40) nahm der Schweizer Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) als Dritter in der ersten Startreihe Aufstellung. Auch der Deutsche Lukas Tulovic (Tech3 Racing) hatte sich mit Rang 5 eine gute Ausgangsposition für das von sechs auf sieben Runden verkürzte Rennen geschaffen.

Gerade als sich die Fahrer zum Start bereit machten, zeigte der Polesetter an, dass sich an seiner Energica technische Probleme eingestellte hatten. Nachdem er den Startplatz geräumt hatte, machte sich in der Startaufstellung Hektik breit. Weil auch andere Fahrer ihre Arme schwenkten, wurde das Startprozedere abgebrochen. Granado, der den Lauf in Le Mans für sich entschieden hatte, musste das Rennen aus der Boxengasse aufnehmen.

Beim Sprint zur ersten Kurve konnte sich Aegerter an die Spitze des Feldes setzen. Hinter ihm reihte sich Tulovic ein, aber der junge Deutsche wurde in der folgenden Kurvenkombination von Alessandro Zaccone (Octo Pramac MotoE), Jordi Torres und Miquel Pons (LCR E-Team) rasch an die fünfte Stelle verwiesen. Xavi Cardelus vom Team Avintia Esponsorama Racing verabschiedete sich bereits in Kurve 3 nach einem Vorderradrutscher.

Am Ende der ersten Runde hatte noch immer Aegerter die Nase vorne, einen Umlauf später hatte sich Zaccone die Führung geschnappt, nur um sie kurz darauf wieder an den Eidgenossen abgeben zu müssen. Unterdessen hatten sich Jasper Iwema (Pons 40 Racing) und Andrea Mantovani (Indonesian E-Racing Gresini) mit einem Sturz verabschiedet. Granado machte im hinteren Feld mit einer schnellen Runde nach der anderen Plätze gut.

In der vorletzten Runde übernahm Pons das Kommando. Der junge Spanier, der beim MotoE-Lauf in Le Mans bereits in der Einführungsrunde zu Boden gegangen war, verteidigte seine Führung über die Ziellinie und feierte damit seinen ersten Sieg im Weltcup. Hinter ihm konnte Aegerter Torres knapp auf Distanz halten. Mit einem Rückstand von etwas mehr als zwei Sekunden überquerte Tulovic den Zielstrich an der achten Stelle.

Kein gutes Ende hatte das Rennen für Granado. Der Brasilianer hatte sich bereits an die zehnte Stelle geschoben und war drauf und dran weiter Boden gut zu machen als er in Kurve 4 spektakulär von der Strecke flog. Eine Runde zuvor hatte auch Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadracorse) seine Chancen auf eine Verbesserung im Gesamtklassement im Kiesbett begraben.

MotoE-Ergebnis, Rennen, Barcelona (6. Juni):

1. Pons, 11:15,075 min

2. Aegerter, +0,531 sec

3. Torres, +0,577

4. Zaccone, + 1,121

5. Hernandez, + 1,151

6. Ferrari, +1,764

7. Aldeguer, +1,790

8. Tulovic, +2,352

9. Okubo, + 3,214

10. Perolari, +5,160

MotoE-Weltcup, Stand nach 3 Rennen:

1. Zaccone, 54 Punkte. 2. Aegerter, 53 3. Torres, 43. 4. Pons, 36. 5. Casadei, 33. 6. Granado, 28. 7. Hernandez und Ferrari, beide 27. 9. Herrera, 18. 10. Tulovic, 17. 11. Okubo, 16. 12. Perolari, 13. Aldeguer, Pires, Zannoni, alle 11. 16. Mantovani, 10. 17. Iwema, 7. 18. Cardelus, 3.