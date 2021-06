Montmeló: Tulovic nach FP2 vorne, Aegerter auf P6

Erstmals ist der MotoE-Weltcup an diesem Wochenende auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» zu Gast. Lukas Tulovic erwischte einen Traumstart, Dominique Aegerter musste sich erst wieder anpassen.

Mit einer Zeit von 1:50,808 min beendete Lukas Tulovic den Freitag beim Catalunya-GP mit Bestzeit. Der Tech3-E-Racing-Fahrer verwies dabei Jordi Torres (Pons Racing) und Yonny Hernandez (Octo Pramac) auf die Plätze 2 und 3.

«Wenn ich ehrlich bin, zählte Montmeló in der Vergangenheit nicht zu meinen Lieblingsstrecken, weil alle Sektoren sehr schnell und flüssig sind, der letzte aber nicht dazu passte», verriet der Deutsche. «Mit dem neuen Layout ist die Strecke aber wunderschön, ich habe es heute genossen.»

Dazu kam für Tulovic: «Ich hatte dazwischen keine Moto2-Rennen, somit war es viel einfacher, weil ich mich nicht erst wieder auf das MotoE-Bike einstellen musste. Zusammen mit dem Team haben wir einen fantastischen Job gemacht, auch wenn wir im FP2 eine Abstimmung ausprobiert haben, die nicht ganz so funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt hatten. Den Tag an der Spitze abzuschließen ist trotzdem ein großartiges Gefühl und gibt uns Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf des Wochenendes.»

Dominique Aegerter hatte dagegen Anlaufschwierigkeiten. Der Supersport-Sieger von Estoril schob sich in der zweiten Trainings-Session mit der elektrischen Energica aber noch auf den sechsten Rang (+ 0,494 sec) und damit in die Top-10 nach vorne.

«Heute Morgen lief es für uns noch nicht ganz so gut», erzählte der Schweizer am Freitagabend in Montmeló. «Ich denke, ich muss mich diesmal etwas anders auf mein Motorrad einstellen. Wir haben von der Abstimmung her etwas probiert, bei dem wir nicht wussten, ob es funktioniert.»

«In der zweiten Session am Freitagnachmittag waren wir wieder mit dabei und hatten nur 0,4 sec Rückstand. Damit kann man erstmal leben. Wir haben ganz klar einen guten Schritt im FP2 gemacht, was auf unsere gute Teamarbeit zurückzuführen ist», betonte der Intact-GP-Fahrer. «Ich habe mich auf das Fahren konzentriert und ich denke, wir befinden uns auf einem guten Weg. Ich hoffe, wir können am Samstag nochmal nachlegen. Ich werde mir die Daten jetzt ganz genau anschauen, wobei ich allein im Team beispielsweise keine Vergleichswerte zu einem möglichen Teamkollegen habe. Ich werde persönlich alles daran setzen, dass wir uns morgen weiter steigern können, wobei ich für das Rennen keine Sorge habe, dass wir da vorn nicht mithalten könnten.»

MotoE, Montmeló, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (4. Juni)

1. Tulovic, 1:50,808 min

2. Torres, + 0,049 sec

3. Hernandez, + 0,324

4. Granado, + 0,408

5. Aldeguer, + 0,453

6. Aegerter, + 0,494

7. Pons, + 0,623

8. Zaccone, + 0,767

9. Casadei, + 0,810

10. Cardelus, + 0,988