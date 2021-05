Eric Granado (1.): «Wollte Wiedergutmachung leisten»

Nach dem kostspieligen Sturz von Jerez reiste Eric Granado mit grossen Hoffnungen zum zweiten MotoE-Kräftemessen nach Le Mans. Der 24-Jährige aus São Paulo wurde nicht enttäuscht.

Eric Granado hat in Le Mans erreicht, was er sich vorgenommen hat: Der Brasilianer aus dem Team One Energy Racing entschied den zweiten Lauf des MotoE-Weltcups für sich, nachdem er von den Pole startend gleich am Anfang ein paar Positionen eingebüsst hatte. Doch mit einem Manöver in der letzten Kurve der letzten Runde sicherte er sich den vierten Sieg in der Elektro-Serie, für seine Mannschaft war es der erste MotoE-Triumph.

Der 24-Jährige, der das erste Rennen in Jerez wegen eines Crashs nur auf Platz 13 beenden konnte, erklärte nach dem Zieldurchlauf strahlend: «Ich bin sehr glücklich. In Jerez haben wir einen grossen Fehler gemacht und ich wollte hier mit einem Sieg Wiedergutmachung leisten. Es war ein gutes Wochenende für uns, sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen.»

«Im Rennen habe ich versucht, es ruhig anzugehen, und obwohl ich einige Schrecksekunden hatte, blieb ich entspannt», beschrieb Granado. «Ich unternahm sichere Überholmanöver, um Schritt für Schritt nach vorne zu kommen, und ich merkte, dass ich auf der Bremse etwas besser unterwegs war – das hat geholfen», fügte der aktuelle MotoE-Vierte an.

Granado betonte auch: «Dieser Sieg ist sehr wichtig für mich, nachdem ich eine Weile lang mit Problemen zu kämpfen hatte. Ich möchte mich beim ganzen Team für den tollen Job bedanken, den sie gemacht haben, genauso wie bei all den Leuten, die an meiner Seite sind und mich unterstützen.»

Teamdirektor Johan Stigefelt lobte: «Eric war das ganze Wochenende sehr stark und holte bei nassen Bedingungen die Pole. Er ist ein sehr guter Fahrer. Wir haben nach seinem Sturz gestern viel geredet und ihm gesagt, dass er ruhig bleiben soll, wenn er die Führung verliert. Wir sagten ihm, er solle bis zur letzten Runde warten, und das hat er getan. Wir, das Team, die Partner und alle, die daran beteiligt sind, sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie er das Rennen gemeistert hat.»

MotoE-Ergebnis, Rennen, Le Mans (16. Mai)

1. Granado,

2. Casadei, +0,306 sec

3. Zaccone, +0,253

4. Aegerter, + 0,532

5. Torres, + 0,640

6. Hernandez, +0,900

7. Tulovic, +1,045

8. Ferrari, + 1,751

9. Perolari, +4,727

10. Herrera, + 4,999

MotoE-Weltcup, Stand nach 2 Rennen

1. Zaccone, 41 Punkte. 2. Aegerter und Casadei, beide 33. 4. Granado, 28. 5. Torres, 27. 6. Ferrari, 18. 7. Hernandez, 16. 8. Herrera, 13. 9. Pons, 11. 10. Tulovic und Okubo, beide 9. 12. Mantobani und Pires, beide 8. 14. Perolari, Zannoni und Iwema, je 7. 17. Cardelus, 3. 18. Aldeguer, 1.