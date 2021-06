Assen MotoE: Platz 5 für Tulovic – Aegerter-Sturz

Dominique Aegerter verspielte seine Chancen auf den MotoE-Weltcup-Gesamtsieg heute in Assen durch einen Sturz in der ersten Runde.

Beim 7-Runden-Rennen zum MotoE-Weltcup bei der Dutch-TT in Assen gelang dem Eberbacher Lukas Tulovic aus dem Tech3-Team der Holeshot vor Granado, Zaccone, Torres. Aegerter ist Fünfter und stürzt in der Schikane, er kann weiterfahren. Am Ende der ersten Runde schiebt sich das Viererpack zusammen, Zaccone neuer Leader in den Turns 7 und 8.

2. Runde: Das Feld schiebt sich zusammen, der Spitzenpulk umfasst acht Fahrer.

3. Runde: Zaccone, Granado, Torres reissen ab, Tulovic auf Platz 5. Domi Aegerter an 18. Stelle.

4. Runde: Granado übernimmt die Führung und fährt gleich 0,4 sec davon.

5. Runde: Granado 0,7 sec vor Torres, Zaccone, Okubo, Ferrari, Tulovic. Domi Aegerter weiter 18.

6. Runde: Granado 0,5 sec vor Torres, Taccone, Ferrari. Tulovic und Casadei tauschen mehrmals die Positionen. Aegerter 18.

7. Runde: Granado fährt 0,3 sec vor Torres, Zaccone, Ferrrari, Tulovic und Casadei. Granado führt mit Sicherheitsabstand, Torrres und Zaccone kämpfen hart um Platz 2.

Ziel: Granado siegt vor Torres. 3. Zaccone. Platz 5 für Tulovic. Nur Platz 18 für den abgeschlagenen Aegerter.