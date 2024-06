Grünes Licht: Lukas Tulovic startet bei der Dutch TT

Startklar: Lukas Tulovic greift in Assen wieder in die WM ein

Gute Nachrichten für das Dynavolt-Intact-GP-Team und die deutschsprachigen Fans: MotoE-WM-Pilot Lukas Tulovic kann nach der medizinischen Freigabe in Assen wieder in den Wettbewerb um den schnellsten E-Racer einsteigen.

Noch mit Fragezeichen versehen war die Rückkehr des deutschen MotoE-Piloten in die Weltmeisterschaft der Rennmotorräder mit rein elektrischem Antrieb. Jetzt steht fest: Mit Lukas Tulovic wird zumindest ein deutscher Pilot während der Dutch TT in Assen zu sehen sein.

Der Eberbacher musste sich am heutigen Donnerstag dem medizinischen Team unter der Leitung von Dr. Angel Charte vorstellen. Nach dem Check der Verletzungen, die sich Tulovic vor knapp vier Wochen bei der vierten Station der MotoE-WM in Mugello zugezogen hatte, gab es grünes Licht für die Teilnahme an den Läufen in Assen.

Lukas Tulovic hatte mit seinem gewaltigen Abflug in der Zielkurve noch in der ersten Runde für einen Abbruch des ersten Laufs in der Toskana gesorgt. Bei dem Sturz mit dem rund 225 Kilogramm schweren MotoE-Renner wurden neben einem leichten Riss in der Lunge und einer starken Gehirnerschütterung auch eine Verletzung an der linken Hand festgestellt. Zurück in Deutschland ließ sich der Ex-Moto2-Racer in der Ludwigshafener Unfallklinik operieren. Seitdem arbeitet er an der Rückkehr ins WM-Fahrerlager.

Nach drei von acht Events zur MotoE-Weltmeisterschaft liegt Lukas mit 48 Zählern auf dem zwölften Rang der Tabelle. Hector Garzo, Teamkollege bei der elektrifizierten Intact-GP-Abteilung, hat als Vierter noch Kontakt zu den schnellsten Piloten der Serie. 2023 war «Tulo» noch in der Moto2-WM für die deutsche Intact-GP auf der Husqvarna-Kalex unterwegs. Als 16. verpasste er knapp die WM-Punkteränge.