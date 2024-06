Nach Unfall: Lukas Tulovic an der Hand operiert

Der deutsche MotoE-Fahrer und Sky-MotoGP-Experte Lukas Tulovic wurde am Freitag in Ludwigshafen am linken Kahnbein operiert und wagt eine vorsichtige Prognose für die nächsten Wochen.

Dynavolt Intact GP-Fahrer Lukas Tulovic hat sich am Freitag in Ludwigshafen einer Operation am linken Kahnbein unterzogen. Das Kahnbein ist ein Handwurzelknochen. Die Verletzung stammt von seinem heftigen Crash im ersten MotoE-Rennen von Mugello, als der Deutsche in der Startrunde in Kurve 15 abflog. Am Samstag ist der Crash zwei Wochen her.

«Tulo», der am Samstag seinen 24. Geburtstag feiert, kann im Moment nur vorsichtige Prognosen wagen: «Nachdem es klar geworden ist, dass das Kahnbein betroffen ist, stehen Assen und der Sachsenring noch nicht fest. Ich probiere alles, aber ich muss schauen, wie sich die Schmerzen entwickeln.»

Tulovic lässt im Nachhinein kein gutes Haar an der Erstversorgung in Italien: «Die anderen gestürzten Fahrer sind ja in ein privates Krankenhaus in Mugello geflogen worden. Die Erstversorgung war in Florenz nicht wirklich gut. Die Leute – auch die Ärzte – haben kaum Englisch gesprochen. Dementsprechend schwierig war auch der Befund. Ich wurde an der Zunge genäht und habe die Gehirnerschütterung noch einige Tage gespürt. Der kleine Lungenriss ist mittlerweile verheilt.»

Das Problem war jedoch die Diagnose zur linken Hand: «Mir wurde in Italien gesagt, dass unter anderem die linke Mittelhand gebrochen ist. Jetzt habe ich bei einem Routinecheck rausbekommen, dass es nicht einfach nur die Mittelhand, sondern das Kahnbein ist. Das hatten ja schon einige Rennfahrer - es ist ja der am schlechtesten durchblutete Knochen beim Menschen. Deswegen habe ich jetzt reagiert und alles in die Wege geleitet. Ich bin heute in der BG-Klinik in Ludwigshafen operiert worden. Ich war schon am Donnerstag bei meinem Arzt in Heidelberg, wo ich auch schon im Vorjahr nach dem Test-Crash war. Jetzt ist alles super, die Regeneration läuft.»

Tulovic hat seinen Moto2-WM-Platz in der Truppe von Stefan Keckeisen und Jürgen Lingg Ende 2023 verloren und fährt für das Team aus Memmingen derzeit die MotoE-WM. Zusätzlich ist der Eberbacher als TV-MotoGP-Experte für den Pay-TV-Sender Sky tätig.