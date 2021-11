MotoE-Weltcup: LCR verpflichtet Eric Granado

Mir dem Weltcup-Vierten Eric Granado holt sich Teambesitzer Lucio Cecchinello Verstärkung in sein LCR MotoE-Team. Als zweiter Fahrer bleibt Miquel Pons bei LCR MotoE.

Der Brasilianer Eric Granado hat bei Lucio Cecchinellos LCR E-Team für die Teilnahme am MotoE-Weltcup 2022 unterschrieben. Für den Weltcup-Vierten von 2021 wird es die vierte WM-Teilnahme. 2019 belegte er den dritten, 2020 den siebten WM-Schlussrang. «Ich werde versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen, damit ich gegen Ende der Saison um den Titel mitkämpfen kann», umreisst Granado seine Ziele. «Das ist das Ziel: Mitkämpfen um den Titel.»

Granado wird damit Teamkollege des Spaniers Miquel Pons, der in der vergangenen Saison in Barelona/E den ersten Sieg für das LCR E-Team holte und den Weltcup auf dem achten Schlussrang beendete.

Auf 2022 gibt es einige Änderungen am Weltcup-Format. Am Freitag des Rennwochenendes werden zwei Freitrainings und die Qualifikation gefahren. Letztere besteht wie im MotoGP aus den Qualifyings Q1 und Q2. Dann folgt je ein Rennen am Samstag und am Sonntag.