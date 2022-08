MotoE Spielberg: Aegerters Vorsprung schrumpft weiter 21.08.2022 - 17:37 Von Oliver Feldtweg

© F.Glänzel Jubel nach dem dritten Platz bei Dynavolt: Aber Aegerter verlor 14 Punkte auf Doppelsieger Eric Granado

Domi Aegerter kam mit 31,5 Punkten Vorsprung zum MotoE-Event in Spielberg. Er verlor jedoch in zwei Rennen 14 Punkte auf Doppelsieger Eric Granado. Beim Finale in Misano stehen 50 Punkte auf dem Spiel.