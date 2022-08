Domi Aegerter (Rang 3): «Ein wichtiges Podium»

Domi Aegerter heinmste bei den 2 MotoE-Rennen in Österreich 36 Punkte ein und rettete gegenüber Doppelsieger Eric Granado 17,5 Punkte Vorsprung für das Finale.

Dominique Aegerter hat bei den ersten zehn MotoE-Weltcuprennen in dieser Saison eine eindrucksvolle Serie vorgelegt: Er errang drei Siege, erkämpfte viermal den zweiten Platz und dazu je einen dritten, vierten und sechsten Rang. Trotzdem ist ihn der Brasilianer Eric Granado mit zwei Siegen in Spielberg in der Tabelle bis 17,5 Punkte nahegerückt.

«Ich denke, das war ein sehr spektakuläres Rennen für die Zuschauer», gab der 31-jährige Schweizer zu Protokoll. «Wir haben sehr hart gekämpft. Heute ist uns ein besserer Start gelungen als im gestrigen Rennen. Aber in der ersten Runde kam es zwischen mir und Miquel Pons zu einer leichten Berührung, deshalb habe ich den Kontakt zur Spitzengruppe ein bisschen verloren. Wir haben dann gemeinsam in ein bis zwei Runden wieder aufgeholt.»

Aegerter weiter: «Vor uns fanden dann heftige Gefechte zwischen einigen Fahrern statt. Am Ende ist mir wieder ein Podestplatz gelungen. Ich habe mich heute auf dem Motorrad sehr wohl gefühlt. Das Team hat großartige Arbeit geleistet und das Bike besser abgestimmt. Aber man konnte beobachten, dass ich komplett am Limit bin, wenn ich versuche, mit den Spitzenpiloten mitzufahren. Trotzdem, das war ein wichtiges Podium und 16 wichtige Punkte. Wir müssen positiv denken: Wir haben in zwei Wochen in Misano die letzten zwei Rennen – und ich führe die Meisterschaft weiter an.»

Trotzdem hat Aegerter, der im MotoE-Weltcup in den letzten zwei Jahren die Gesamtränge 3 und 2 belegte, die Meisterschaft noch nicht in der Tasche.

Aber wenn Granado (LCRE-Team) in Misano wieder zweimal gewinnt, reichen dem Eidgenossen ein zweiter und ein dritter Rang zum Titelgewinn. Er würde dann 14 Punkte auf Granado verlieren und noch einen Vorsprung von 3,5 Punkten retten.

Resultate 2. Rennen MotoE, Spielberg, 21. August

1.Eric Granado (BR), 7 Rdn in 11:54,464 min.

2. Miquel Pons (E), 0,248 sec

3. Dominique Aegerter (CH), + 0,428

4. Mattia Casadei (I), + 0,482

5. Alex Escrig (E), + 2,641

6. Xavi Cardelus (AND), + 2,769

7. Hikari Okubo (J), + 3,082

8. Hector Garzo (E), + 3,311

9. Matteo Ferrari (I), + 3,952

10. Jordi Torres (E), + 4,455

11. Kevin Manfredi (I), + 5,469

12. Niccolo Canepa (I), + 5,785

13. Kevin Zannoni (I), + 6,534

14. Maria Herrara (E), + 7,403

15. Marc Alcoba (E), + 7,911

MotoE-Stand (nach 10 von 12 Rennen)

1. Aegerter 194. 2. Granado 176,5. 3. Ferrari 121,5. 4.M. Pons 115. 5. Casadei 111. 6. Okubo 79,5. 7. Garzo 78. 8. Canepa 74,5. 9. Zannini 60,5. 10. A. Escrig 60. 11. Manfredi 45.5. 12. Torres 41.