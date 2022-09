MotoE-Finale in Misano: Kann sich Aegerter behaupten?

Am Samstag oder Sonntag wird in Misano in der MotoE-Klasse eine Entscheidung fallen. Letztendlich kann nur ein Fahrer den Titel abräumen. Ob es Domi Aegerter oder Eric Granado sein wird, werden wir sehen.

Bereits sieben Rennen fanden in der MotoE-Klasse auf dem Misano World Circuit satt. Fünfmal davon hat Matteo Ferrari die Zielflagge als Sieger überquert. Jordi Torres und Domi Aegerter gewannen jeweils einmal auf dieser Piste. Der All-Time-Lap-Record stammt aus dem Vorjahr, als Domi Aegerter eine 1:42,660 min auf dem 4,226 km langen Kurs fuhr.

Misano bildet das Saisonfinale des MotoE-Weltcups 2022. Domi Aegerter aus dem Team Dynavolt Intact GP MotoE führt nach zehn von 12 Rennen die Meisterschaft mit 194 Punkten an. Doch nur 17,5 Punkte hinter ihm liegt Eric Grando auf Position 2. Während der Schweizer drei Läufe für sich entscheiden konnte, hat Granado bereits fünf Rennen gewonnen. Matteo Ferrari (72,5 Zähler Rückstand) auf Platz 3 hat bei 50 zu vergebenen Punkten keine Chance mehr auf den Titelgewinn.

Nachdem Jordi Torres in den letzten beiden Jahren jeweils den Titel abgeräumt hatte, Matteo Ferrari 2019 der Titelträger war, wird es also in diesem Jahr einen neuen Meister geben. In der ewigen Bestenliste steht Eric Granado mit zehn Siegen ganz oben, er ist außerdem seit Beginn der Serie in der MotoE unterwegs – war aber nie Champion. Auch die meisten Pole-Positions (7) und die schnellsten Rennrunden (12) gehen auf das Konto des Brasilianers.

Domi Aegerter holte insgesamt fünf Siege, drei Poles und vier schnellste Runden. Der WM-Führende der Supersport-WM und Champion des Vorjahres möchte in Misano seinen ersten Titel in der MotoE-Klasse holen. Neben seinen drei Saisonsiegen kam er sechs weitere Male unter die Top-3 und holte einmal Platz 4. Im kommenden Jahr werden die Energica-Bikes durch die neuen elektrischen Ducati-Motorräder ausgetauscht.

«Das oberste Ziel ist es ganz klar den Titel zu holen, daher wäre es am Samstag schon wichtig, dass ich vor Granado ins Ziel komme. Je nachdem, wie es läuft, könnte der Titelentscheid auch schon am Samstag fallen, ansonsten gehe ich am Sonntag wieder auf vollen Angriff», betonte Aegerter vor dem Wochenende in Misano. «Vize-Cupsieger sind wir schon, aber wir wollen natürlich den Titel gewinnen. Ich freue mich auf das Finale mit dem Intact GP Team und ich hoffe sehr, dass wir am Sonntagabend etwas zu feiern haben.»

Resultate 2. Rennen MotoE, Spielberg, 21. August

1. Eric Granado (BR), 7 Rdn in 11:54,464 min.

2. Miquel Pons (E), 0,248 sec

3. Dominique Aegerter (CH), + 0,428

4. Mattia Casadei (I), + 0,482

5. Alex Escrig (E), + 2,641

6. Xavi Cardelus (AND), + 2,769

7. Hikari Okubo (J), + 3,082

8. Hector Garzo (E), + 3,311

9. Matteo Ferrari (I), + 3,952

10. Jordi Torres (E), + 4,455

11. Kevin Manfredi (I), + 5,469

12. Niccolo Canepa (I), + 5,785

13. Kevin Zannoni (I), + 6,534

14. Maria Herrara (E), + 7,403

15. Marc Alcoba (E), + 7,911

MotoE-Stand (nach 10 von 12 Rennen)

1. Aegerter 194. 2. Granado 176,5. 3. Ferrari 121,5. 4.M. Pons 115. 5. Casadei 111. 6. Okubo 79,5. 7. Garzo 78. 8. Canepa 74,5. 9. Zannini 60,5. 10. A. Escrig 60. 11. Manfredi 45.5. 12. Torres 41.