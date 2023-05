MotoE: Ferrari gewinnt trotz Longlap

Matteo Ferrari startete von der Pole, wusste aber schon vor dem Start, dass er eine Longlap fahren müsste. Er gewann das Rennen trotzdem. Randy Krummenacher wurde auf Platz sieben durchgereicht.

Im ersten Rennen war der Italiener Matteo Ferrari gestürzt – in einem Sektor, in dem zu diesem Zeitpunkt Gelbe Flaggen gezeigt wurden. Ganz offensichtlich hatte er nicht verlangsamt und wurde darum mit einer Longlap-Penalty belegt, zu absolvieren im zweiten Rennen des Tages. Nach dem Sprintrennen der MotoGP blieben doch etliche Zuschauer auf ihrem Plätzen, um sich das MotoE-Rennen anzusehen.

Den Start gewinnt Hector Garzo, Pole-Setter Ferrari reiht sich hinter ihm ein, es folgen Jordi Torres, Nicholas Spinelli, der Schweizer Randy Krummenacher ist fünfter. Noch in der ersten Runde greift Ferrari unentwegt den Führenden an, einmal kann Garzi kontern, dann ist Ferrari vorbei und versucht sogleich, sich abzusetzen. Ebenfalls noch in Runde 1 verliert Krummenacher seinen fünften Platz an Mattia Casadei.

In der zweiten Runde können Garzi und Torres noch an Ferrari dranbleiben. Diese Dreiergruppe beginnt schon, die Verfolger zu distanzieren. Krummenacher büst einen weiteren Platz ein, als Kevin Manfredi vorbeigeht.

3. Runde: Tito Rabat stürzt, kann am Schluss des Feldes aber weiterfahren. Ferrari fährt neuen Rundenrekord und distanziert seine Verfolger.

4. Runde: Torres übernimmt Platz 2 von Garzi, Casadei verdrängt Spinelli auf den vierten Platz. Ferrari führt mit einer Sekunde Vorsprung.

5. Runde: Ferrari hat 1,4 Sekunden Vorsprung, als er abbiegt auf die Longlap und sich auf dem dritten Platz wieder ins Rennen einreiht, in Sichtweite hinter dem Führungsduo Torres/Garzi.

6. Runde: Ferrari überholt Garzi und macht Jagd auf Leader Torres, der noch eine halbe Sekunde Vorsprung hat. Manfredi stürzt und überlässt so Krummenacher den sechsten Platz.

7. Runde: Ferrari hat Torres eingeholt, der Kampflinie fährt. Krummenacher verbremst sich, was Andrea Mantovani sogleich ausnutzt, um ihn zu überholen.

8. Runde: Am Ende der Zielgeraden überholt Ferrari in einem schönen Manöver Torres. Er gibt diese Führung nicht mehr ab und gewinnt dieses Rennen trotz seines Umwegs über die Longlap. Im ersten Rennen kam Krummenacher auch dank fünf gestürzten Gegnern aufs Podest. Diesmal stürzte nur einer, und Krummenacher muss sich mit dem siebten Platz begnügen.

Ergebnis MotoE-WM, Rennen 2 in Le Mans (13. Mai):

1. Matteo Ferrari (I), 8 Rdn in 13:28,079 min

2. Jordi Torres (E), + 0,712 sec

3. Hector Garzo (F), + 1,693

4. Mattia Casadei (I), +3,145

5. Nicholas Spinelli (I), +3,781

6. Andrea Mantovani (I), + 6,052

7. Randy Krummenacher (CH), + 6,555

8. Kevin Zannoni (I), + 7,715

9. Andrea Zaccone, (I), + 10,143

10. Hikari Okubo (J), + 13,561

11. Alessio Finello, + 13,622

12. Miguel Pons (E), + 16,803

13. Luca Salvadori (I), + 17,771

14. Mika Perez (E), + 18,908

15. Maria Herrera (E), + 21,219