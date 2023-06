Mugello: Sieg für Mantovani – Krummi auf Platz 5

Im ersten von zwei Moto3-Rennen am Samstag in Mugello triumphierte Andrea Mantovani vor Mattia Casadei.

Im ersten MotoE-WM-Lauf des Wochenendes beim GP von Italien in Mugello fiel Dynavolt-Intact-Pilot Randy Krummenacher (Startplatz 3) in der ersten Kurve auf Platz 7. Insgesamt gingen in dieser Elektro-Rennserie 18 Teilnehmer mit den neuen Ducati-V21L-Einheitsmotorrädern an den Start.

1. Runde: Ferrari führt vor Casadei, Mantovani, Spinelli, Garzo, Zannoni und Krummenacher. 8. Granado.

2. Runde: Ferrari vor Mantovani und Casadei. 4. Spinelli.

3. Runde: Spinelli auf Platz 4 in Kurve 1.

4. Runde: Ferrari an der Spitze vor Mantovani, Casadei, Krummenacher, Garzo und Granado, dem im Quali wegen zuwenig Reifendruck seine beste Runde gestrichen wurde. Er musste deshalb am Grid von Platz 3 auf Platz 4 rücken.

5. Runde: Mantovani 0,061 sec vor Ferrari und Casadei. Krummenacher (Platz 4) liegt 2,3 sec dahinter.

6. Runde: Mantovani auf Platz 1 vor Casadei und Ferrari. Krummi 2,520 sec dahinter.

7. Mantovani siegt 0,152 sec vor Ferrari und Casadei. 4. Garzo. 5. Krummenacher. 5. Granado.

Ergebnis MotoE-WM-Lauf Mugello, 10. Juni

1. Andrea Mantovani, 7 Runden, 13:39,949 min

2. Matteo Ferrari, + 0,152 sec

3. Mattia Casadei, + 0,488

4. Hector Garzo, + 2,570

5. Randy Krummenacher, + 3,085

6. Eric Granado, + 4,608

7. Kevin Manfredi, + 4,646

8. Kevin Zannone, + 4,725

9. Jordi Torres, + 4,925

10. Miquel Pons, + 0,921.

11. A. Zaccone. 12. Rabat. 13. Salvadori, 14. Finello. 15. Okubo. 16. Perez. 17. Maria Herrera, + 29,017 sec.

MotoE-WM-Stand nach 3 von 16 Rennen:

1. Torres, 52 Punkte. 2. Garzo 49. 3. Ferrari 45. 4. Krummenacher 36. 5. Mantovani 35. 6. Casadei 29. 7. Zannoni 29. 8. Zaccone 20. 9. Okubo 18. 10. Manfredi 34. 11. Rabat 14. 12. Finello 14. 13. Salvadori 12. 14. Spinelli 11. 15. Granado 10. 16. Pons 10. 17. Perez 7. 18. Herrera 5.