Silverstone, 1. Rennen: Sieg für Randy Krummenacher

Die MotoE-WM-Saison wurde heute in England fortgesetzt. Im ersten der beiden Samstag-Rennen siegte Randy Krummenacher vor Manfredi und Granado.

Der Regen hatte bis zum Beginn des ersten von zwei MotoE-WM-Rennen in Silverstone fast aufgehört. Doch das Rennen wurde von 6 auf 5 Runden verkürzt. Der Schweizer Randy Krummenacher (6. Startplatz) lag vor dem britischen Event in der WM an vierter Stelle, punktegleich mit seinem Dynavolt-Intact-Teamkollegen Hector Garzo.

Die MotoE-WM-Piloten durften keine Aufwärmrunde drehen, das Rennen begann mit ca. 7 Minuten Verspätung. Der brasilianische Pole-Sitter Eric Granado ging in Führung, während Spinelli aus der dritten Reihe gleich auf Platz 2 stürmte. Die Gischt war immer noch schlimm, die Sicht im Feld ließ stark zu wünschen übrig. Die beiden Intact-Fahrer lagen auf den Plätzen 3 und 4.

1. Runde: Granado führt vor Spinelli, Garzo, Krummenacher, Manfredi, Casadei, Pons, Torres, Ferrari und Perez.

2. Runde: Krummenacher attackiert auf der Gegengeraden und führt nach der 2. Runde vor Garzo, Manfredi, Granado, Spinelli und Casadei.

3. Runde: Matteo Ferrari (Platz 9) muss seinen Long-Lap-Penalty absolvieren, weil er im Qualifying unter gelber Flagge gestürzt ist. Er fällt auf P12 zurück. Manfredi jetzt an erster Stelle vor Garzo, Krummenacher, Granado. Zaccone stürzt. Krummenacher geht mit einer tapferen Attacke wieder in Führung! Gelbe Flaggen in Sektor 4.

4. Runde: Der ehemalige Supersport-Weltmeister Randy Krummenacher setzt sich etwas ab. Manfredi jetzt 0,422 sec hinter ihm. 3. Garzo vor Grandao, Spinelli und Torres.

5. Runde: Spinelli stürzt. Krummenacher gewinnt sein erstes MotoE-Rennen 0,142 sec vor Manfredi, Granado und Garzo. 5. Torres. 6. Casadei. 7. Miquel Pons. 8. Ferrari. 9. Perez. 10. Mantovani.

Rennergebnis MotoE-WM, Rennen 1, Silverstone (5. August):

1. Randy Krummenacher, 5 Runden in 12:17,994 min

2. Manfredi, + 0,142 sec

3. Granado, + 1,089

4. Garzo, + 1,376

5. Torres, + 1,639

6. Casadei, + 2,586

7. M. Pons, + 9,574

8. Ferrari, + 13,254

9. Perez, + 13,706

10. Mantovani, + 13,961

11. Rabat

12. Zannoni

13. Okubo

14. Finello

15. Herrera

16. Salvadori.

WM-Stand nach 9 von 16 Rennen:

1. Torres 155 Punkte

2. Ferrari 144

3. Krummenacher 123

4. Garzo 111

5. Casadei 99

6. Granado 87

7. Manfredi 74

8. Mantovani 65

9. Zannoni 63

10. Spinelli 60

11. Zaccone 60

12. M. Pons 49