MotoE Auftakt: Sieg für Spinelli – Tulovic Vierter

Einen wilden MotoE-Auftakt verfolgten die Zuschauer an der Algarve. Nach etlichen Stürzen sahen nur 13 Akteure den Zielstrich. Lukas Tulovic landet auf einem guten vierten Platz.

Als Mittagssnack wurde den Fans in Portugal das erste Rennen zur MotoE-Weltmeisterschaft serviert. Eric Granado, der sich Startplatz eins gesichert hatte, ging auch im Rennen in Front. In der dritten Runden war der Brasilianer seine Ducati in Führung liegend in den harten Kies.

Der amtierende Champ Mattia Casadei übernahm das Kommando.

Lukas Tulovic, als Neunter im Training in der Mitte des Feldes, lag zur Mitte der sieben Runden an siebter Stelle und mit Kontakt zur elektrischen Weltspitze.

Eingangs der vorletzten Runde fiel Casadei bis auf die vierte Position zurück. Als Jordi Torres, Alessandro Zaccone und Matteo Ferrari zu Boden gingen, lag der Deutsche plötzlich an vierter Stelle. Mit 3,5 Sekunden Rückstand erreicht der Dynavolt IntactGP-Pilot die Ziellinie auf der guten Position.

Den Auftakt gewinnt der Italiener Nicholas Spinnelli vor Dynavolt-Teamkollege Hector Garzo und Mattia Casadei. Der prominente Neueinsteiger Chaz Davies beendet sein MotoE-Premierenrennen auf Position neun. Nur 13 Piloten sehen das Ziel. Mahlzeit.

1. Nicholas Spinelli (I) Tech3-E-Racing

2. Hector Garzo,(E), Dynavolt IntactGP MotoE +0,148 sec.

3. Mattia Casadei (I), LCR-E Team +0,252 sec.

4. Lukas Tulovic (D), Dynavolt IntactGP MotoE, +3,403 sec.

5. Kevin Zannoni (I), Openbank Aspar Team +5,150 sec.

6. Massimo Roccoli (I), SIC58 Squadra Corse Alessandro Zaccone (I), Tech3-E-Racing +6,132 sec

7. Andrea Mantovani (I), Klint Forward Factory Team Oscar Gutierrez(E), Axxis-MSI +7,779 sec.

8. Kevin Manfredi (I), SIC58 Squadra Corse Jordi Torres (E), Openbank Aspar Team, 15,779 sec.

9. Chaz Davies. Aruba Cloud MotoE Team +15,837 sec

10. Armando Pontone (I), Aruba Cloud MotoE Team +16,277 sec.