MotoE Race 2: Kevin Zannoni siegt vor Mattia Casadei

Kevin Zannoni gewinnt nach einem engen Duell mit Mattia Casadei das MotoE-Rennen von Mugello. Der MotoE-Samstag ist überschattet vom schweren Unfall von Lukas Tulovic in Rennen 1, das später nachgeholt wird.

Kevin Zannoni siegt im zweiten MotoE-Rennen vor seinem Heimpublikum in Mugello.

Das «Rennen 2» war das erste komplette MotoE-Rennen des Tages – und von einem Crash früher am Tag überschattet. Der erste Lauf (7. der Saison) war früher am Samstag nach einem Sturz von Lukas Tulovic nach nur einer Runde abgebrochen worden. Der Nachholtermin ist für 18.40 Uhr am Samstag angesetzt. Tulovic wurde ins Krankenhaus gebracht, sei aber bei Bewusstsein, so sein Team.

Pole-Setter Alessandro Zaccone fiel beim Start auf Rang 3 zurück, neuer Führender war Kevin Zannoni, der vier Positionen gutmachte. Nach zwei Runden übernahm Casadei die Führung.

Das Führungsduo Casadei-Zannoni setzte sich vom Rest des Feldes ab, machte den Sieg unter sich aus. Zannoni krallte sich erneut die Führung.

Auch ohne Zwischenfälle war es ein phasenweise chaotisch wirkendes Rennen, die Piloten nahmen unterschiedliche Racing-Linien. Und kurz vor Rennende hagelte es Tracklimit-Warnungen.

Mit Beginn der letzten Runde waren Zannoni und Casadei immer noch Rad an Rad – und über eine Sekunde vor dem Rest des Feldes. Auf den letzten Metern das heiße Duell zwischen den beiden Italienern. Zannoni mit dem Vorteil auf der Geraden, er rettete die Führung über die Ziellinie.

Casadei: «Es war ein gutes Rennen. Ich habe in Kurve 1 gut gebremst, bin dann aber etwas weit gegangen und Kevin hat mich wieder überholt.»

Zannoni: «Zu Hause zu gewinnen, ist unglaublich, vor meinen Fans, meiner Familie, all den Zuschauern. Ich habe das nicht erwartet, weil alle Fahrer stark waren.»

Dritter wurde der Brasilianer Eric Granado, der knapp vor Massimo Roccoli über die Linie kam.

Ergebnisse MotoE Mugello, Rennen 2 (1. Juni, alle Ducati)

1. Kevin Zannoni (I), 7 Runden in 13:37,434 min.

2. Mattia Casadei (I), +0,219 sec.

3. Eric Granado (BRA), +2,851

4. Massimo Roccoli (I), +2,862

5. Andrea Mantovani (I), +3,063

6. Alessandro Zaccone (I), +3,168

7. Matteo Ferrari (I), +3,818

8. Hector Garzo (E), +3,837

9. Nicholas Spinelli (I), +4,532

10. Oscar Gutierrez (E), 4,944

11. Miquel Pons (E), +5,044

12. Jordi Torres (E), +5,327

13. Alessio Finello (I), +8,358

14. Kevin Manfredi (I), +9,944

15. Armando Pontone (I), +19,647

16. Chaz Davies (GBR), +19,699

17. Maria Herrera (E), +20,176

Nicht angetreten: Lukas Tulovic (D)