MotoE Red Bull Ring, Q2: Lukas Tulovic in Reihe 2

Lukas Tulovic sorgte mit dem vierten Startplatz im Team Dynavolt Intact GP für eine freudige Überraschung. Für die beiden Rennen auf dem Red Bull Ring rechnet er sich gute Chancen aus.

Mit dem achten Platz im freien Training ersparte sich Lukas Tulovic knapp den Umweg über das erste Qualifying. Eine Tausendstelsekunde lag der Deutsche vor dem Spanier Miquel Pons. An der Spitze lagen mit Kevin Zannoni (Team Openbank Aspar) und Mattia Casadei (LCR-E Team) zwei Italiener. In der MotoE kommen die Top-8 automatisch ins Q2, in dem die vorderen Startplätze ausgefahren werden. Dazu kommen die zwei schnellsten Piloten aus dem Q1.

Gleich vom Beginn des entscheidenden Trainings klemmte sich Dynavolt-Intact-GP-Pilot in den Windschatten von Zannoni. Das Duo gab lange das Tempo vor. Nach drei Runden auf dem 4,348 Kilometer langen Red Bull Ring nahmen sie die Plätze 1 (Zannoni) und 2 ein. Erst in der letzten Runde konnte sich der Spanier Oscar Gutierrez (Axxis-MSI) mit einem neuen Rundenrekord die Pole-Position sichern und sich dessen Landsmann Hector Garzó (Team Dynavolt Intact GP) auf Platz 2 schieben.

«Die letzten beiden Male, wo ich hier war, habe ich meine besten Saisonresultate abgeliefert», verwies Tulovic auf seinen zehnten Platz in der Moto2 des letzten Jahres und seinen Sieg in der MotoE im Jahr 2021. «Dabei ist es eine Strecke, die mir vom Layout mit dem Stopp-and-Go-Passagen im ersten Teil gar nicht zusagt. Trotzdem war ich immer recht flott, deshalb habe ich schon damit gerechnet, dass ich in den ersten beiden Startreihen stehe. Nach dem mühevollen freien Training war es allerdings nicht ersichtlich.»

«Ich habe mir Zannoni als Zugpferd ausgesucht und es hat bestens geklappt. Er hat vor mir sein Ding gemacht und ich konnte mich gut an ihm orientieren. Wie man am Resultat sieht, hat das perfekt funktioniert», grinste der 24-jährige Eberbacher. «In der dritten schnellen Runde war ich im ersten Sektor extrem flott unterwegs, vielleicht sogar auf Pole-Position-Kurs, beim Rausbeschleunigung aus der vierten Kurve war ich zu früh am Gas, hatte beinahe einen Highsider. Damit war die gute Rundenzeit futsch.»

«Mein Ziel ist es jetzt natürlich, morgen zweimal aufs Podest zu fahren, dafür habe ich mir eine optimale Ausgangslage erarbeitet», gibt sich der großgewachsene Baden-Württemberger, der vier Rennen vor Schluss mit 85 Punkten an der neunten Stelle der WM-Wertung liegt, angriffslustig. «Bei den kurzen Rennen, die wir fahren, ist ein guter Start allerdings extrem wichtig. Im muss gut durch die ersten Kurven kommen, dann ist alles möglich.»

Ergebnisse MotoE Red Bull Ring, Q2 (16. August):

1. Oscar Gutierrez (E), 1:37,970 min

2. Hector Garzo (E), +0,066 sec

3. Kevin Zannoni (I), +0,093

4. Lukas Tulovic (D), +0,167

5. Jordi Torres (E), +0,333

6. Miquel Pons (E), +0,397

7. Eric Granado (BRA), +0,412

8. Alessandro Zaccone (I), +0,460

9. Mattia Casadei (I), 0,561

10. Matteo Ferrari (I), 1,043