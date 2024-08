Oscar Gutierrez siegt, Hector Garzó baut Führung aus

Obwohl er sich Oscar Gutierrez geschlagen geben muss, kann Hector Garzó die Führung in der WM ausbauen. Sein Dynavolt-Intact-GP-Teamkollege Lukas Tulovic muss sich mit dem achten Platz zufriedengeben.

Mit Startplatz 4 sicherte sich Lukas Tulovic vom Dynavolt Intact GP eine perfekte Ausgangsposition für die Rennen auf dem Red Bull Ring. Das deutsche Rennteam aus Memmingen durfte in Q2 zweimal jubeln. Hector Garzó, der in diesem Jahr bereits dreimal als Sieger abgewunken wurde und die WM-Zwischenwertung mit 179 komfortabel anführt, holte sich in den Schlussminuten noch den zweiten Startplatz hinter Polesetter Oscar Gutierrez.

Mattia Casadei (LCR E-Team), der bis zum achten von 16 Läufen auf dem besten Weg war, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen, kam im Qualifying nicht richtig in Schwung. Mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand auf den Trainingsschnellsten schaffte der 25-jährige Italiener aus Rimini nur den neunten Startplatz und musste aus der dritten Reihe ins Rennen über sieben Runden auf dem 4,348 Kilometer langen Red Bull Ring starten.

Wie bei der MotoE üblich geht es ohne Einführungs- oder Aufwärmrunde direkt ins Rennen. Die einzige Dame im Feld, die Spanierin Maria Herrera (KLINGT Forward Factory Team), und ihre männlichen Konkurrenten haben nicht viel Zeit, um sich mit den Gegebenheiten anzufreunden.

Garzó gewinnt vor Gutierrez den Sprint zur ersten Kurve, Kevin Zannoni (Openbank Aspar) kann einen Sturz nur mit Mühe verhindern und fällt weit zurück. Tulovic erwischt einen ganz schlechten Start und kommt nur an der 13. Stelle aus der ersten Runde zurück. Für Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) ist das Rennen zu diesem Zeitpunkt bereits zu Ende. Er stürzt in der vorletzten Kurve.

Gutierrez und Garzó berühren sich in der zweiten Runde und Garzó verliert dabei einen Knieschoner. Wie er später im Interview zugibt hat ihn dieser Umstand in den beiden schnellen Linkskurven ein wenig behindert.

Miquel Pons (Axxis-MSI), der vorübergehend sogar kurz an der Spitze lag, ist das nächst Sturzopfer. Währenddessen lautet die Reihenfolge Garzó vor Casadei und Gutierrez. Herrera liegt vor Tulovic an der zehnten Position. Die Top-5 trennt nicht einmal eine Sekunde.

Nach seinem Schreckmoment nach dem Start hat Zannoni den Anschluss an die Spitzengruppe gefunden. Das Sturzfestival geht mit dem Brasilianer Eric Granado weiter, er verabschiedet sich in Kurve 4.

Gutierrez kann sich etwas von seinen Verfolgern absetzen. Garzó muss seine zweite Position hart gegen Casadei, Jordi Torres und Zannoni verteidigen. Tulovic hat sich mittlerweile an die siebente Stelle geschoben.

Gutierrez kann seinen Vorsprung über die Ziellinie retten. Knapp dahinter kann Garzó mit Platz 2 seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen. Ein versöhnliches Ende gibt es für Casadei, der sich den letzten Platz auf dem Podium sichert. Er profitiert allerdings davon, dass Zannoni Rang 3 verliert, weil er in der letzten Runde die track-limits verletzt. Dasselbe Schicksal erleidet auch Tulovic, der den siebenten Rang abgeben muss.

Ergebnisse MotoE Red Bull Ring, Rennen 1 (17. August):

1. Oscar Gutierrez (E), 7 Runden in 11:35,551 min

2. Hector Garzó (E), 0,246 sec

3. Mattia Casadei (I), +1,430

4. Kevin Zannoni (I), +0,901*

5. Jordi Torres (E), +1,506

6. Alessandro Zaccone (I), +2,135

7. Andrea Mantovani (I), +6,619

8. Lukas Tulovic (D), +6,571*

9. Massimo Roccoli (I), +7,482

10. Maria Herrera (E), +7,575

11. Nicholas Spinelli (I), +8,275

12. Alessio Finello (I), +11,662

13. Chaz Davies (GB), +13,265

14. Kevin Manfredi (I), +13,432

15. Armando Pontone (I), +14,085

*Strafversetzung (track-limits in letzter Runde)

WM-Stand nach 13 von 16 Rennen:

Hector Garzó 199 Punkte. 2. Oscar Gutierrez, 175. 3. Mattia Casadei, 170. 4. Kevin Zannoni, 160. 5. Alessandro Zaccone, 140. 6. Nicholas Spinelli, 129. 7. Jordi Torres, 115. 8. Matteo Ferrari, 102. 9. Lukas Tulovic, 93. 10. Andrea Mantovani, 93. 11. Miquel Pons, 83. 12. Roccoli, 83. 13. Eric Granado, 74. 14. Alessio Finello, 59. 15. Kevin Manfredi, 50. 16. Maria Herrera, 34. 17. Chaz Davies, 31. 18. Armando Pontone, 23.