Eric Granado nach Horrorsturz erfolgreich operiert

Eric Granado konnte das Krankenhaus in Barcelona am Samstag verlassen

Im ersten Rennen der MotoE in Le Mans stürzte LCR-Pilot Eric Granado in der ersten Runde und wurde danach vom Motorrad eines anderen Fahrers getroffen. In dieser Woche wurde er in Barcelona am Schienbein operiert.

Die Auftaktrennen der MotoE-WM 2025 in Le Mans wurden von zahlreichen Stürzen überschattet. Am heftigsten erwischte es LCR-Pilot Eric Granado, der sich bei einem Crash in Rennen 1 ein Bruch im rechten Schienbein zugezogen hatte.

Was war passiert? Der Brasilianer ging in der ersten Runde am Ende der Gegengeraden vor Kurve 9 zu Boden. Das Gleiche passierte Raffaele Fusco – seine schlitternde Ducati traf unglücklicherweise Granado. Das Rennen wurde daraufhin abgebrochen.

Granado verbrachte danach 24 Stunden unter Beobachtung im Krankenhaus in Frankreich, bevor er nach Spanien zurückkehrte, wo er am 13. Mai in Barcelona operiert wurde. «Eric Granado wurde erfolgreich operiert. Der Eingriff wurde von Dr. Ignacio Ginebreda im Dexeus Universitätskrankenhaus durchgeführt», hieß es in einem kuren Statements seines LCR-Teams.

«Die letzten Tage waren nicht einfach, es waren die schwersten meiner Karriere», meinte der 28-Jährige auf seinem Instagram-Account. «Auch wenn ich im Moment wegen des Unfalls große Schmerzen habe, kann ich Gott nur danken, dass es ‘nur’ der Bruch meines Schienbeins war. Ich bin stark und habe viel Vertrauen. Ich werde mich erholen und besser zurückkommen als zuvor. Danke an alle, die mir Nachrichten geschickt haben, an das gesamte medizinische Personal im Le Mans Circuit Hospital und an die Menschen im Krankenhaus Dexeus, die sich um mich gekümmert haben.»

Am 17. Mai konnte Granado das Krankenhaus verlassen, um seine Genesung zu Hause fortzusetzen. «Die Zeit nach der Operation und die letzte Woche waren alles andere als einfach, aber die ganze Unterstützung, die ich von euch erhalte, gibt mir die Kraft, stark weiterzumachen», bedankte er sich bei seinen Fans und Unterstützern.

Eric Granado beendete die MotoE-Saison 2024 auf Rang 10. Der Routinier aus Sao Paulo fährt seit 2019 in der elektrischen Meisterschaft und wurde 2022 Vize-Weltmeister. 2025 bestreitet er seine vierte Saison für das LCR-Team.