MotoE, Rennen 2: Zaccone triumphiert, Baldassarri 3.

Wieder stürmte Mattia Casadei entfesselt los – und wieder ging einiges schief. Nach Strafen fiel der Italiener weit zurück. Alessandro Zaccone gewann vor Mantovani. Rookie Baldassarri mit erstem Podestplatz.

Nach dem Sprint der MotoGP gingen die Piloten der MotoE nur vier Stunden nach Lauf 1 zu ihrem zweiten Wettkampf auf den Kurs von Assen. Um die Struktur jedes MotoE-Events mehr mit den Zeitplänen der Grand-Prix-Klassen in Einklang zu bringen, wurde das Session-Format für die MotoE aktualisiert.

Das Wochenende beginnt nun mit einem 15-minütigen freien Training am Freitagmorgen, bevor ein 15-minütiges Einzeltraining über den Einzug in Q1 und Q2 am selben Tag entscheidet. Wie bisher nehmen die Top-8 des Trainings nehmen automatisch an Q2 am Freitagabend teil. Beide Rennen finden Samstags statt.

Mattia Casadei, der in Rennen 1 den Sieg in der letzten Runde weggeschmissen hatte, zeigte wieder einen perfekten Start, schoss in Runde 1 entfesselt davon – wurde aber mit einer doppelten Long-lap für ein Vergehen in der Besichtigungsrunde bestraft.

In Runde 2 war nach der ersten Strafrunde die Führung dahin, Casadei fand sich zunächst auf Platz 4 wieder. Übernommen hatte Zaccone vor dem Sieger des Mittagsrennens Andrea Mantovani.

Gut gestartet waren die beiden Intact-Piloten. Garzo sprang in der Startphase von 10 auf 6. Der Spanier wurde aber bald wieder von Teamkollege Baldassarri überholt. In Runde 4 dann die zweite Long-lap für Casadei – damit fand sich der Italiener am Ende der Spitzengruppe auf Platz 9 wieder.

Während Zaccone alles unternahm, sich abzusetzen, kämpften Spinelli, Ferrari, Baldassarri und Torres um Platz 3.

Wieder gab es ein extrem kurzweiliges Finale. In der letzten Runde gelang es Mantovani zum zweiten Mal, um den Sieg zu kämpfen. Mantovani saugte sich an den Landsmann an, probierte alles, vorbeizugehen, doch Alessandro Zaccone verteidigte mit Bravour. Diesmal ging der Sieg an Zaccone aus der Aruba-Mannschaft.

Dynavolt-Intact-Racer Lorenzo Baldassarri gelang in einem starken Finish der erste Podestplatz – Platz 3 vor Matteo Ferrari und Jordi Torres. Mattia Casadei landete auf Platz 7.

In der MotoE-Weltmeisterschaft behält Andrea Mantovani aus der Forward-Mannschaft die Tabellenführung. Es folgten Zaccone und Torres. Rookie Baldassarri verbesserte sich auf Platz 4, vor dem als Spitzenreiter angereisten Mattia Casadei.

Ergebnisse MotoE, Le Mans, Rennen 2 (28. Juni):

1. Alessandro Zaccone (I), Ducati, 7 Runden in 11:44,438 min

2. Andrea Mantovani (I), Ducati, +0,365 sec

3. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +3,244

4. Jordi Torres (E), Ducati, +3,463

5. Hector Garzo (E), Ducati, +3,721

6. Mattia Casadei (I), Ducati, +3,874

7. Eric Granado (BR), Ducati, +4,321

8. Nicholas Spinelli (I), Ducati, +5,154

9. Jacopo Hosciuc (RO), Ducati, +7,124

10. Alessio Finello (I), Ducati, +9,112

11. Kevin Zannoni (I), Ducati, +9,176

12. Matteo Ferrari (I), Ducati, +9,379

13. Luca Bernardi (RSM), Ducati, +10,555

14. Tibor Erik Varga (H), Ducati, +12,925

15. Maria Herrera (E), Ducati, +13,017

16. Diego Perez (E), Ducati, +18,089

17. Raffaele Fusco (I), Ducati, +31,585

– Tommaso Occhi (I), Ducati, 6 Runden zurück

WM-Stand MotoE nach 4 von 14 Rennen

1. Mantovani, 74 Punkte. 2. Zaccone 61. 3. Torres 54. 4. Baldassarri 47. 5. Casadei 46. 6. Zannoni 46. 7. Spinelli 38. 8. Hosciuc 26. 9. Gutierrez 25. 10. Herrera 23. 11. Garzo 18. 12. Granado 18. 13. Finello 17. 14. Varga 17. 15. Ferrari 15. 16. Bernardi 13. 17. Fusco 7. 18. Occhi 5. 19. Perez 4.