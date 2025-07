Unter Strom: TUfast – MotoStudent-Projekt aus Bayern 18.07.2025 - 08:48 Von Thomas Kuttruf

© TUfast Moto Team Kernmannschaft des MotoStudent-Teams aus Garching © Moto Student Im Oktober findet das Finale der achten MotoStudent in Aragon statt

Gute Nachrichten für die Motorradentwicklung in Deutschland: Die deutsche Mannschaft «TUfast Moto Team» der TUM School of Engineering and Design tritt erstmals beim weltweiten Innovations-Wettbewerb MotoStudent an.