Aprilia-Macher: Erinnerungen von und an Ivano Beggio

Der italienische Autor Claudio Pavanello hat eine mitreißende posthume Autobiografie von Ivano Beggio herausgebracht. Was der 2018 verstorbene Aprilia-Feldherr über Valentino Rossi und Max Biaggi schrieb.

Am 13. März 2018 ist der einstige Aprilia-Feldherr Ivano Beggio im Alter von 73 Jahren verstorben. Der Unternehmer hat Aprilia zu einer schillernden Marke mit Weltruhm geführt, mit verantwortlich waren die vielen Erfolge im Rennsport. Im Jahr 2004 musste Beggio in Folge einer Krise die Marke Aprilia aber an die Piaggio-Gruppe verkaufen.

Vor seinem Tod arbeitete Beggio mit Claudio Pavanello an seiner Autobiografie, nun hat der italienische Journalist das Werk vollendet: In Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Familie Beggio und speziell Tochter Tina brachte er eine umfangreiche Biografie in italienischer Sprache über Ivano Beggio auf den Markt. Das Buch zeichnet auf 248 Seiten mit 250 Fotos seinen Weg mit der Marke Aprilia nach.

Der schillernde Beggio hatte Aprilia im Jahr 1965 als Fahrrad- und Moped-Fabrik von seinem Vater Alberto übernommen. Über erste WM-Erfolge im Motocross in den 1980er-Jahren erfolgte dann der Einstieg in den Straßensport.

Besonders interessant: Die posthume Autobiografie wurde mit offenen Statements prominenter Ex-Aprilia-Fahrer ergänzt. Unter anderen äußern sich im Buch Valentino Rossi, Max Biaggi und Loris Capirossi. Ebenfalls an den Feldherren Beggio erinnern sich GP-Asse wie Tetsuya Harada, Marco Melandri, Loris Reggiani und der einst legendäre Testfahrer Marcellino Lucchi.

Statements sind im Buch auch von Ikonen wie Carlo Pernat, Gigi Dall’Igna, Jan Witteveen und Corrado Maddii enthalten. Zudem erinnern sich zahlreiche Journalisten und Crew-Chiefs an den Unternehmer und Investor Beggio.

Über Rossi meinte Beggio einst, er hätte es nie für möglich gehalten, dass er mit dem ersten Vertrag über damals 30 Millionen Lire [rund 15.000 Euro] den Beginn einer beispiellosen Karriere ebnen würde: «Wer hätte gedacht, dass ich in dem Jungen den zukünftigen Hauptdarsteller der Motorrad-WM vor mir hatte, der dazu bestimmt war, größer als Giacomo Agostini zu werden?»

Auch interessante Feststellungen Beggios zum einstigen italienischen Volkshelden Max Biaggi sind in dem Werk aufgezeichnet: «Ein junger Ausnahmekönner, dem alles aufzugehen schien und der ganz klar für den Erfolg prädestiniert war, auf sportlicher und mediatischer Ebene.»

Vorerst wurden 2000 Ausgaben gedruckt, die um 25 Euro über die Website ivanobeggio.com zu haben sind. Der Preis deckt lediglich die Herstellung, heißt es von der Familie Beggio.