Jürgen Lingg (Intact): «Besser abschneiden als 2019»

Obwohl Marcel Schrötter (7. Rang) und Tom Lüthi (10.) beim Katar-GP enttäuschten, hat Teamchef Jürgen Lingg die Saisonziele nicht revidiert. Tom Lüthi will in seiner zehnten Moto2-Saison endlich Weltmeister werden.

Das deutsche Liqui-Moly-Intact-GP-Moto2-Team wird am 13. Juli nach Jerez/Andalusien aufbrechen. Dort findet am Mittwoch (15. Juli) den IRTA für alle WM-Klasse und den MotoE-Weltcup statt, dann folgen der Grand Prix von Spanien am 19. und der Grand Prix von Andalusien 26. Juli. Lkw-Chauffeur Alex Gaschler bringt das Material für die Moto2-Fahrer Lüthi und Schrötter zum Saison-Re-Start nach Jerez, wo Tom Lüthi im Februar bei den IRTA-tests klar dominiert hat.

Vor wenigen Tagen bezeichnete Liqui-Moly-Intact-GP-Teamprinzpal Jürgen Lingg die Lkw-Fahrt noch als Herausforderung, weil sie drei Tage dauert, aber die Dorna bei der Ankunft vom Lenker vor dem Zutritt zum GP-Paddock den Nachweis eines maximal vier Tage alten negativen Coronatests verlangt.

«Inzwischen haben Dorna und IRTA die Frist von vier auf fünf Tage erstreckt», berichtet Lingg sichtlich erleichtert. «Sonst wäre es womöglich knapp geworden.»

Alle Privatteams der Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP erhalten von der Dorna für die rennlosen Monate April, Mail und Juni Zuschüsse aus einem «rescue fund», um einen Teil der kaufenden Kosten decken zu können.

Die MotoGP-Kundenteams erhalten 250.000 Euro im Monat, die Moto2-Rennställe ca. 50.000 und die Moto3-Mannschaften je 25.000 im Monat.

«Diese Zuschüsse sind eine große Hilfe. Wir können zwar damit in der Rennpause nicht alle Rechnungen bezahlen, aber sie decken zumindest die Hälfte der monatlichen Fixkosten. Dazu haben wir das Glück, dass uns unsere Sponsoren wohlgesonnen sind. Die haben echt Verständnis dafür. Wir haben echt verständnisvolle Geldgeber.»

Die Intact-Truppe hätte gern mit den beiden Moto2-Kalex-Piloten einen privaten Test abgespult. Doch bevor ein Termin in Hockenheim oder Spielberg gebucht werden konnte, wurde dieser Plan durch das rigorose Testverbot für die restliche Saison durchkreuzt. Lingg: «Ich hätte es nach der langen Pause von fast drei Monaten seit dem Katar-GP befürwortet und für gut gefunden, wenn wir testen hätten können. Aber nachdem wir jetzt immerhin den Mittwoch-Test in Jerez haben und es für alle Teams gleich Situation ist, denke ich, das ist absolut okay. Denn so ein Privattest kostet immer einen Haufen Geld. Durch die angespannte Budgetlage wird niemand etwas gegen das Testverbot haben.»

Die Intact-Fahrer Schrötter und Lüthi brausten beim Katar-GP auf die Plätze 7 und 10. Im Vorjahr hatten sie auf dem Losail Circuit noch mit den Rängen 2 und 3 hinter Sieger Lorenzo Baldassarri geglänzt.

Im Winter sprachen Lüthi und Schrötter vom Titelgewinn als Ziel für 2020. Muss diese Zielsetzung jetzt schon revidiert werden?

«Unsere Ziel möchte ich jetzt noch nicht revidieren. Der Tom ist noch motiviert. Er hat halt in Katar ein bisschen gestrauchelt. Und Marcel hat im Rennen einfach zu lange gebraucht, bis er auf Touren gekommen ist. Eigentlich ist er ein gutes Rennen gefahren, auch wenn das Resultat nicht zufriedenstellend war. Aber er ist ab Rennmitte dieselben Zeiten gefahren wie die Spitze.»

Im Vorjahr kämpfte Tom Lüthi bis zum vorletzten Rennen um den Moto2-Titel, am Ende schaffte er Rang 3. Marcel Schrötter beendete die Saison nach einem Durchhänger im Herbst als Gesamtachter. «Wir wollen mindestens so gut abschneiden wie letztes Jahr. Oder eher besser.»

WM-Stand Moto2 (nach 1 von 14 Rennen):

1. Nagashima, Kalex, 25 Punkte

2. Baldassarri, Kalex, 20

3. Bastianini, Kalex, 16.

4. Roberts, Kalex, 13

5. Gardner, Kalex, 11.

6. Navarro, Speed Up, 10

7. Schrötter, Kalex, 9

8. Canet, Speed Up 8

9. Vierge, Kalex, 7

10. Lüthi, Kalex, Kalex, 6

11. Bendsneyder, NTS, 5

12. Bezzecchi, Kalex, 4

13. Di Giannantonio, Speed Up, 3

14. Dixon, Kalex, 2

15. Manzi, MV Agusta, 1

WM-Stand Moto3 (nach 1 von 14 Rennen)

1. Arenas, KTM, 25 Punkte

2. McPhee, Honda, 20

3. Ogura, Honda, 16

4. Masia, Honda, 13

5. Suzuki, Honda, 11

6. Rodrigo, Honda, 10

7. Alcoba, Honda, 9

8. Salac, Honda. 8

9. Foggia, Honda, 7

10. Raul Fernandez, KTM, 6

11. Sergio Garcia, Honda, 5

12. Deniz Öncü, KTM, 4

13. Lopez, Husqvarna., 3

14. Toba, KTM, 2

15. Arbolino, Honda, 1