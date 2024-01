Tony Arbolino: «Fokus liegt 2024 auf dem WM-Titel»

Am Rande der Marc-VDS-Teamvorstellung machte Tony Arbolino seine Ansprüche auf die Acosta-Nachfolge in der Moto2-WM deutlich. Zur guten Stimmung trägt sein neuer Teamkollege Filip Salac bei.

Noch bevor Gresini Racing am Samstagabend den Reigen der MotoGP-Teamvorstellungen eröffnet, preschte das Elf Marc VDS Racing Team in dieser Woche vor und präsentierte im edlen Schloss Modave ganz offiziell seine Formation und den Look für die Saison 2024, deren sportliche Programme für die Mannschaft von Marc van der Straten erstmals auch die Teilnahme an der Superbike-WM vorsehen.

In der Moto2-WM ist Marc VDS seit Einführung der Kategorie im Jahr 2010 eine fixe Größe. Mit Tito Rabat (2014), Franco Morbidelli (2017) und Alex Márquez (2019) stellte die Truppe bereits dreimal den Fahrer-Weltmeister.

Als Vizeweltmeister und WM-Leader der ersten Saisonhälfte des Vorjahres verfolgt Tony Arbolino nach dem Aufstieg von Pedro Acosta in die MotoGP-Klasse das erklärte Ziel, einen weiteren WM-Titel für Marc van der Straten zu holen.

Der 23-jährige Italiener geht in seine dritte Saison mit dem belgischen Team, nachdem sich seine eigenen Hoffnungen auf einen Wechsel in die Königsklasse im vergangenen Sommer nicht erfüllt haben. «Ich schätze die Chance sehr, die mir Marc gegeben hat, und ich teile sein Commitment zu gewinnen», unterstrich Arbolino. «Die Unterstützung, die ich erfahre, um auf der Strecke zu performen, ist unglaublich und für jedes einzelne Rennen ein Boost. Mein einziger Fokus liegt 2024 darauf, ihnen ein großes Geschenk zurückzugeben – und das bedeutet, vom ersten bis zum letzten Rennen um den Titel zu kämpfen.»

Angefangen mit Fermín Aldeguer, dem Sieger der letzten vier Rennen 2023, ist die Konkurrenz allerdings auch ohne Acosta groß.

«Ich habe schon viel mit meiner Crew gesprochen und wir wissen, wo wir uns verbessern können, um in diesem Jahr stärker zu sein», erzählte Arbolino. «Vor uns liegt ein interessantes Jahr mit dem Wechsel auf die Pirelli-Reifen. Ich glaube, dass sich die Dynamiken im Rennen dadurch ziemlich stark verändern werden. Eine neue Herangehensweise wird gefragt sein, ich bin aber bereit für diese neue Herausforderung und ich bin bereit, das Elf Marc VDS Racing Team wieder an die Spitze der Moto2 zu bringen», bekräftigte der dreifache Saisonsieger von 2023. «Das Ziel ist, die gesamte Saison über schnell und konstant zu sein und jedes Wochenende um den Sieg zu kämpfen. Wir haben die nötigen Mittel, um das zu tun. Es wird darauf ankommen, hart zu arbeiten und bestmöglich vorbereitet zu sein, um den Job zu Ende zu bringen.»

Mit Filip Salac bekam Arbolino den letztjährigen WM-Elften als neuen Moto2-Teamkollegen zur Seite gestellt. «Es ist großartig, Filip an meiner Seite zu haben. Ich hoffe, er kann sein Talent zeigen und mich pushen, denn es ist immer auch eine gute Motivation, einen schnellen und konkurrenzfähigen Teamkollegen zu haben», so der Italiener.

Der 22-jährige Tscheche wechselte mit einem Zwei-Jahres-Vertrag zu Marc VDS. «Das nimmt den Druck ein bisschen weg. Ich bin überzeugt, dass ich mich zu dem Fahrer entwickeln kann, der ich sein will. Das Team fühlt sich familiär an und sie pushen alle in eine Richtung, um zu gewinnen, was einem Fahrer sehr hilft. Mein Ziel ist, an jedem Wochenende in die Top-5 zu fahren, um Podestplätze zu kämpfen und auch ein paar Rennen zu gewinnen. Und ich will mit Tony arbeiten, damit wir die Team-WM gewinnen, das ist auch ein wichtiges Ziel. Wir haben ein großartiges Verhältnis und wir wissen, wie talentiert und schnell Tony ist. Mit ihm die Box zu teilen, wird mir dabei helfen, mich zu verbessern.»