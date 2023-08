Nicht wie Alex Márquez: Arbolino bleibt bei Marc VDS

Es ist offiziell: Tony Arbolino hegte zwar lange MotoGP-Hoffnungen, wird aber auch 2024 mit Marc VDS auf Moto2-Titeljagd gehen. Marc van der Straten zeigte sich nach der Erfahrung mit Alex Márquez erleichtert.

Es hatte sich klar abgezeichnet, nun wurde es auch offiziell bestätigt: Tony Arbolino verlängert seine Zusammenarbeit mit dem Moto2-Team von Marc van der Straten um eine weitere Saison.

«Zu wissen, dass ich 2024 im Elf Marc VDS Racing Team bleibe, ist ein fantastisches Gefühl», versicherte der aktuell Zweite der WM-Tabelle. «Vom ersten Tag an war mein Gefühl mit diesem Team großartig. Ich bin stolz auf das, was wir zusammen schon erreicht haben, und freue mich auf die Herausforderungen, denen wir uns noch stellen werden.»

«Es war keine schwierige Entscheidung für mich, weil dieses Projekt und die Leute, die darin involviert sind, mir geholfen haben, als Fahrer und Mensch zu wachsen. Und ich glaube, das Beste liegt noch vor uns», fügte der 23-Jährige aus Garbagnate Milanese an, der in eineinhalb Jahren auf der Kalex in den Marc-VDS-Farben bisher fünf Moto2-Siege feierte.

Marc van der Straten ist überzeugt: «Tony hat aus meiner Sicht die richtige Entscheidung getroffen, noch ein Jahr mit uns in der Moto2 zu bleiben. Wir werden ihn auf die bestmögliche Weise darauf vorbereiten, wenn er in Zukunft unweigerlich in die MotoGP wechseln wird. Wenn er diesen Schritt machen wird, wird er es auf die bestmögliche Weise und mit dem besten Motorrad tun, das seinem Talent entspricht.»

«Es hätte mich bekümmert, wenn sich die Situation wiederholt hätte, die wir Ende 2019 mit Alex Márquez erlebt haben, als er – vielleicht zu früh – in die MotoGP aufgestiegen ist», fügte der belgische Bier-Millionär an.

Denn Alex Márquez trat nach seinem Moto2-Titelgewinn mit Marc VDS für 2020 kurzfristig die Nachfolge des zurückgetretenen Jorge Lorenzo im Repsol-Honda-Werksteam an. Nach zwei MotoGP-Podestplätze in seinem Rookie-Jahr folgte für den jüngeren Márquez bei Honda bekanntlich eine mühsame Zeit. Erst nach dem Umstieg auf die Gresini-Ducati geht es in dieser Saison wieder aufwärts.

Gresini Racing wäre auch die bevorzugte Option von Arbolino in der Königsklasse gewesen, gerade weil sein Manager Carlo Pernat, der sich auch um Enea Bastianini kümmert, ausgezeichnete Kontakte zur Mannschaft aus Faenza pflegt. Andere Kandidaten (Dixon als Brite, Morbidelli als Vizeweltmeister 2020) haben aber bessere Karten auf einen Platz in einem Ducati-Kundenteam und attraktive Alternativen wird es auf dem Fahrermarkt erst Ende 2024 geben, wenn ein Großteil der Verträge ausläuft.

Fakt ist: In der Moto2 zählt Arbolino zu den Titelanwärtern, aktuell ist er mit zwölf Punkten Rückstand erster Verfolger von Pedro Acosta.

Teameigentümer van der Straten unterstrich dazu: «Wenn Tony in diesem Jahr Weltmeister werden sollte, bin ich überzeugt, dass er den Ansporn und die Entschlossenheit hat, es ein zweites Mal zu tun. Er ist ein wundervoller Mensch und ich bin sehr glücklich, dass er bei uns bleibt.»

Arbolinos neuer Teamkollege wird 2024 der 21-jährige Tscheche Filip Salac.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (20. August):

1. Vietti, Kalex, 23 Rdn in 36:25,093 min

2. Acosta, Kalex, + 1,435 sec

3. Ogura, Kalex, + 5,189

4. Dixon, Kalex, + 6,145

5. Chantra, Kalex + 8,635

6. Arbolino, Kalex, + 14,054

7. Salac, Kalex, + 14,492

8. Garcia, Kalex, + 16,445

9. Aldeguer, Boscoscuro, + 17,178

10. Tulovic, Kalex, + 35,361

11. Foggia, Kalex, + 37,855

12. Alcoba, Kalex, + 39,551

13. Guevara, Kalex, + 40,213

14. Ramirez, Kalex, + 40,410

15. Bendsneyder, Kalex, + 41,098

16. Gomez, Kalex, + 43,446

17. Surra, Forward, + 45,018

18. Skinner, Kalex, + 47,622

19. Rato, Kalex, + 49,861

20. Nozane, Kalex, + 57,039

21. Lopez, Boscoscuro, + 1:09,264 min

Moto2-WM-Stand nach 10 von 20 Rennen:

1. Acosta, 176 Punkte. 2. Arbolino 164 Punkte. 3. Dixon 117. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 84. 7. Aldeguer 81. 8. Vietti 80. 9. Chantra 77. 10. Lowes 67. 11. Gonzalez 63. 12. Ogura 55. 13. Garcia 45. 14. Arenas 43. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 32. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 19. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 13. 21. Tulovic 12. 22. Pasini 5. 23. Guevera 3. 24. Ramirez 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 245. 2. Boscoscuro 131.



Team-WM

1. Elf Marc VDS Racing 231. 2. Red Bull KTM Ajo 219. 3. GAG SpeedUp 173. 4. Pons Wegow Los40, 141. 5. Idemitsu Honda Team Asia 132. 6. Autosolar GASGAS Aspar 120. 7. QJMOTOR Gresini Racing 116. 8. Fantic Racing 80. 9. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 10. Italtrans Racing 40. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 25. 13. Pertamina Mandalika SAG Team 19. 14. Onlyfans American Racing 2.