Intact-Chef Lingg begeistert: Gonzalez war sofort da!

Trotz eines verregneten Starts endeten die ersten Moto2-Testfahrten des Jahres mit lachenden Gesichtern in der Garage des deutschen Intact-GP-Teams. Beide Rennfahrer überzeugten in Portimao mit dem 2025er-Kalex-Renner.

Es war ein rundum gelungener Testauftakt der Moto2-Mannschaft von Intact-GP. Am ersten Tag hatte Neuzugang Manuel Gonzalez das fast vollständige WM-Feld angeführt. Kollege Senna Agius landete mit der zweiten Kalex in neuem, aber bekannten Design auf Rang 4.

Bei idealen Bedingungen auf der einzigartigen Rennstrecke an der Algarve konnte der Test dann ohne Wettermalheur fortgesetzt werden. Während sich der WM-Dritte Gonzalez weiter steigerte und den ganzen Tag über in den obersten Zeilen der Ergebnisliste zu finden war, ging es für den jungen Teamkollegen aus Australien zurück ins Mittelfeld der hart umkämpften Moto2.

Als die Motoren abgestellt waren, befanden sich die Piloten des Memminger Teams auf den Rängen 3 und 13. Gonzalez hatte weniger als 0,1 sec auf Spitzenreiter Canet verloren, bei Agius waren es 1,1 sec. Nach zwei Tagen auf der Asphalt-Achterbahn von Portimao stand Intact-GP-Teamchef Jürgen Lingg für ein Interview zur Verfügung.

Manuel Gonzalez lag schnell auf Platz 1. War das die Ansage?

Das war eher eine Ansage von ihm. Es war erstaunlich, wie schnell Manuel auf Touren gekommen ist. Er war sofort da. Und das, obwohl es doch etliche Veränderungen für ihn auf dem Motorrad gibt. Wir haben ihm gesagt, dass er sich alle Zeit nehmen soll, um die neue Basis zu verstehen.

Was hat sich alles geändert für ihn?

Zum einen sind es die Federelemente. Wir setzen weiterhin auf WP-Komponenten. Und – letztlich hat sich das gesamte Motorrad verändert. Kalex hat in vielen Bereichen kleine Veränderungen vorgenommen, die in Summe schon einen relevanten Unterschied bedeuten. Plus: Für 2025 gibt es von Triumph komplett neue Getriebe und neue Kupplungen. Die neuen Antriebe haben wir erst kurz vor dem Test bekommen. Es war sportlich, aber am Ende hat der Aufbau der neuen Bikes gut funktioniert.

Worin unterscheiden sich die Getriebe?

Das bisherige Getriebe hatte ein konventionelles Schaltschema mit einer Neutra-Stellung zwischen 1 und 2. Nun ist es ein richtiges Renngetriebe. Die Gänge werden ohne Neutral durchgeschaltet.

Wie hat sich Manuel Gonzalez ins Team eingefunden?

Wir sind sehr zufrieden, es läuft in jeder Hinsicht sehr ruhig und harmonisch. Manuel weiß, was der will, und ist ansonsten eher zurückhaltend. Dennoch drückt er sich sehr akkurat und bestimmt aus. Es ist sehr angenehm und auch produktiv.

Am zweiten Tag des Tests ist er von der Spitze auf Rang 3 zurückgefallen …

Ja, aber wenn man genau hinschaut, ist die Lage wirklich sehr erfreulich. Manuel hat sich wie gesagt supergut auf das neue Paket eingestimmt und ist immer schneller geworden. Zum Schluss hatte er seinen eigenen Rekord zur Pole-Position klar unterboten. Und – während andere Piloten ihre Bestzeiten mit dem speziellen X-Hinterreifen gefahren sind, haben wir uns das gespart. Wir haben beide Piloten immer nur mit Rennreifen rausgeschickt, die auch zum Einsatz kommen.

Was war eure Vorgabe für den ersten Test 2025?

Kilometer sammeln, lernen, keine großen Experimente. Wie gesagt, das Bike ist doch anders und wir wollen, dass die Jungs zunächst eine bestmögliche Basis finden. Es ging in Portimao um alles Wesentliche. Das hat auch mit der Strecke zu tun. Portimao ist sehr speziell, viele Dinge, die hier gelten, haben an anderen Orten keinen Stellenwert. Jerez ist da ganz anders. Beim kommenden Test dort werden wir an anderen Themen und den Details der Abstimmung arbeiten.

Wie ist es Senna Agius ergangen?

Ebenfalls sehr gut. Senna ist und bleibt der Wahnsinn, im positivsten Sinne. Sein Hunger aufs Fahren ist unbeschreiblich. Als es am ersten Tag lange nass war und die Strecke in schwierigem Zustand war, hat er mich alle paar Minuten gefragt, wann es denn losgeht. Er war dann auch schnell auf sehr hohem Level und hat einen sehr guten Job gemacht.

Am ersten Tag lag er mit an der Spitze, dann ist er zurückgefallen …

Ja, das war etwas unglücklich. Im eigentlich idealen Zeitfenster am zweiten Vormittag ist er ziemlich heftig abgeflogen. Er war in diesem Moment mit einem irre guten Speed unterwegs, aber zwei Kurven vor Ende der Runde war Feierabend. Das Bike war recht krumm und wir haben eine Weile gebraucht, alles zu richten. Als er wieder auf der Straße war, waren die Bedingungen weniger optimal. Dennoch hat er sich auch dann weiter verbessert. Wir sind absolut zufrieden.

Er und sein letztjähriger Teamkollege Darryn Binder sind gute Kumpels. Wie ist das Verhältnis zu Manuel Gonzalez?

Prima. Die beiden haben ebenfalls einen guten Draht und gegenseitig großen Respekt. Senna ist der Letzte, den man motivieren muss, aber es tut immer gut, wenn du einen super schnellen Teamkameraden hast.

Nach kurzer Pause ziehen die WM-Mannschaften weiter. Vom 18. bis 20. Februar trainieren Moto3 und Moto2 gemeinsam in Jerez de la Frontera.

Ergebnisse Moto2-Test Portimao (13. Februar):

1. Arón Canet (E), Kalex, 1:41,191 min

2. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,090 sec

3. Manuel González (E), Kalex, +0,096

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,389

5. Barry Baltus (B), Kalex, +0,554

6. Zonta van den Goorbergh, Kalex, +0,663

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,696

8. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,729

9. Albert Arenas (E), Kalex, +0,789

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,868

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,926

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,987

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +1,110

14. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +1,132

15. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1,147