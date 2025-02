Jake Dixon bei Marc VDS: «Sehr beruhigender Einfluss»

Nach dem Moto2-Test in Portimão in dieser Woche meldeten die beiden Piloten des Marc VDS Racing Teams positive Resonanz. Die Umstellung von Kalex auf Boscoscuro war das große Thema, die Fahrer waren positiv gestimmt.

Am Mittwoch und Donnerstag waren in Portimão die Moto2-Teams und Fahrer mit ihrem ersten Vorsaison-Test an der Reihe. Diverse Veränderungen gibt es vor der neuen Moto2-Saison zu beobachten und das Marc VDS-Team konnte bereits jetzt große Fortschritte vermelden. Während Tony Arbolino zum Pramac-Yamaha-Team in der Moto2-Klasse wechselte, ist das Fahrerduo beim belgischen Team von Marc van der Straten mit Filip Salac und Jake Dixon vielversprechend.

Doch neu ist vor allem das Material. Nach langer Zusammenarbeit mit dem deutschen Chassis-Hersteller Kalex werden die beiden Bikes des Teams in dieser Saison vom italienischen Hersteller Boscoscuro sein. Beide Fahrer müssen sich somit auf ein neues Arbeitsgerät einstellen. Nach zwei Testtagen landete Jake Dixon auf dem Autodromo do Algarve hinter Aron Canet (Kalex) auf Rang 2 mit einer Zeit von 1:41,281 min. Zum Vergleich: Der offizielle All-Time-Lap-Record in Portimão liegt bei 1:41,514 min und stammt von Manuel Gonzalez (Kalex) aus dem letzten Jahr.

«Es fühlte sich großartig an, endlich mit dem Marc VDS Racing Team auf die Strecke gehen zu können. Es waren sehr wichtige zwei Tage für uns. Ich habe erstmals die Boscoscuro bewegen können, nach einigen Jahren auf der Kalex», berichtete Jake Dixon. «Es gab ganz sicher sehr viele positive Aspekte, jedoch auch Punkte, an denen wir noch arbeiten müssen. Ich bin mir nicht sicher, was ich von dem Motorrad erwartete, aber ich muss sagen, die Boscoscuro hat meine Erwartungen übertroffen. Ich bin sehr glücklich darüber.»

Dixon, der für sein bisheriges Aspar-Team vier Moto2-WM-Läufe gewann, freut sich auf die neue Herausforderung. «Wir haben viele konstante Runden zurückgelegt und einige Änderungen ausprobiert, um das Bike zu testen und zu verstehen. Wir haben uns stetig verbessert, es ist großartig, in diesem Team zu sein», schwärmte der Brite. «Sie haben einen sehr beruhigenden Einfluss auf mich und ich kann es kaum erwarten, in Jerez nächste Woche die Arbeit fortzusetzen. Wir möchten auf das erste Rennen in Buriram bestmöglich vorbereitet sein.»

Auch Teamkollege Salac war in Portimão stark unterwegs. Der Tscheche kam auf Platz 7 und verlor etwas weniger als sieben Zehntel auf Spitzenreiter Canet. «Ich bin glücklich, zurück auf dem Moto2-Bike gewesen zu sein nach der Winterpause. Es waren zwei positive Tage auf der Boscoscuro-Maschine», betonte Salac. «Am ersten Tag haben wir uns hauptsächlich um die Anpassung an das neue Bike konzentriert und wir haben das Vertrauen und das Gefühl zum Motorrad aufgebaut. Am zweiten Tag haben wir damit begonnen, einige Änderungen vorzunehmen, um das Paket besser zu verstehen. Die Boscoscuro unterscheidet sich sehr zu den Bikes, die ich bisher in der Moto2-Klasse gefahren bin.»

«Es ist starr, aber es scheint mehr Grip am Hinterrad zu haben und ich glaube Jake und ich, wir haben uns schon gut angepasst», sagte der 23-Jährige, der in diesem Jahr in Brünn wieder einen Heim-GP bestreiten wird. «Bei jeder Ausfahrt wurde mein Gefühl besser und besser und wir sehen ein sehr hohes Potenzial in der Maschine. Wir sind auf Zeitenjagd gegangen, das ist ein Bereich, in dem wir noch einige Schritte machen müssen. Insgesamt benötigen wir mehr Zeit, um das Bike ans Limit zu bringen und um das maximale Potenzial abzurufen.»

Ergebnisse Moto2-Test Portimao (13. Februar):

1. Arón Canet (E), Kalex, 1:41,191 min

2. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +0,090 sec

3. Manuel González (E), Kalex, +0,096

4. Diogo Moreira (BR), Kalex, +0,389

5. Barry Baltus (B), Kalex, +0,554

6. Zonta van den Goorbergh, Kalex, +0,663

7. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +0,696

8. Deniz Öncü (TR), Kalex, +0,729

9. Albert Arenas (E), Kalex, +0,789

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,868

11. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,926

12. Darryn Binder (ZA), Kalex, +0,987

13. Senna Agius (AUS), Kalex, +1,110

14. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +1,132

15. Sergio Garcia (E), Boscoscuro, +1,147