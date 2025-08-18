Moto2: Spielberg-Sieger Moreira vor MotoGP-Aufstieg

Nach Sturz und Verletzung kehrte Diogo Moreira in Spielberg stark zurück. Mit einem souveränen Sieg in der Moto2 meldete sich der Brasilianer im Titelkampf zurück und befeuerte Wechselgerüchte in die MotoGP.

Der Brasilianer Diogo Moreira feierte am Red Bull Ring einen souveränen zweiten Moto2-Sieg. Der Italtrans Pilot startete von Platz 2, schnappte sich gleich in der ersten Runde Daniel Holgado und verteidigte bis ins Ziel die Führung. Zwar blieb Holgado lange dicht dran, konnte am Ende aber kein Manöver mehr setzen. David Alonso, der im letzten Renndrittel etwas schneller wirkte, stürzte fünf Runden vor Schluss bei einem Angriff auf Holgado in Kurve 9.

Moreira wirkte nach dem Rennen erleichtert – nicht nur wegen des Erfolgs, sondern auch, weil er nach schwierigen Wochen zurück in die Spur fand: «Nach Deutschland war es wirklich schwer. Ich bin dort gestürzt und mein Arm war verletzt. Auch die Sommerpause war schwierig, weil ich immer noch Schmerzen hatte. In Brünn war es ein schwieriges Wochenende, und auch die Vorbereitung lief nicht einfach. Aber hier war es anders: Der erste Tag war okay, der zweite ein bisschen schlechter, weil ich noch Schmerzen hatte – doch am Ende war es ein großartiges Wochenende. Darauf müssen wir stolz sein.»



Ein kurzer Rückblick auf den Sachsenring-GP. Dort konnte Moreira einen Sturz im Rennen am Ausgang der Omega-Kurve gerade noch verhindern. Er kehrte allerdings rücksichtslos auf die Strecke zurück, woraufhin David Alonso mit ihm kollidierte. In Brünn musste er aus der Boxengasse ins Rennen starten.



Den schweren Sturz auf dem Sachsenring sieht er rückblickend als Lehrstück: «In Deutschland war es ein großer Crash, aber vielleicht auch eines der besten Rennen meines Lebens. Es war schwierig, danach wieder Selbstvertrauen zu gewinnen, doch hier habe ich das geschafft. Jetzt müssen wir so weitermachen.»

Auch seine Zukunft blieb nicht unerwähnt – ein möglicher Aufstieg in die MotoGP ist längst Thema: «Ja, es gibt ein Angebot. Vielleicht setze ich mich noch mit meinem Manager zusammen, um es zu besprechen. Wenn ich die Chance habe, mit einem guten Vertrag in die MotoGP zu gehen, dann will ich das machen. Für mich wäre wichtig, ein längerfristiges Projekt zu habe, weil die Kategorie schwierig ist und man Zeit braucht, das Motorrad zu verstehen.» Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass man den glücklosen Chantra im LCR-Team ersetzen will.



In der Moto2-WM bleibt Manuel Gonzalez trotz Ausfalls mit 188 Punkten vorne. Aron Canet kam nur als Zehnter ins Ziel und verpasste die große Chance, Boden gutzumachen. Moreira liegt nun mit 153 Punkten auf dem dritten WM-Rang, 35 Zähler hinter Gonzalez. Noch sind neun Rennen zu absolvieren, schon am kommenden Wochenende geht es im Balaton Park um weitere Punkte.

Ergebnisse Moto2 Spielberg, Rennen (17. August):

1. Diogo Moreira (BRA), Kalex, 23 Runden in 36:05,080 min

2. Dani Holgado (E), Kalex, +2,375 sec

3. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +5,351

4. Albert Arenas (E), Kalex, +5,817

5. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +6,448

6. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +7,449

7. Barry Baltus (B), Kalex, +7,625

8. Collin Veijer (NL), Kalex, +7,729

9. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +8,056

10. Aron Canet (E), Kalex, +11,813

11. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +13,463

12. Marcos Ramirez (E), Kalex, +13,669

13. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +15,987

14. Daniel Munoz (E), Kalex, +19,611

15. Darryn Binder (ZA), Kalex, +20,513

16. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +20,609

17. Jorge Navarro (E), Forward, +29,101.

18. Adrian Huertas (E), Kalex, +21,498

19. Alex Escrig (E), Forward, +24,345

20. Jake Dixon (GB), Boscoscuro, +27,714

21. Zonta vd. Goorbergh (NL), Kalex, +31,080

22. Mattia Pasini (I), Boscoscuro, +33,042

23. Unai Orradre (E), Boscoscuro, +40,374

24. Yuki Kuni (J), Kalex, +41,656

25. Nakarin Atiraphuvapat (Tha), +49,544

– David Alonso (CO), Kalex, 5 Runden zurück

– Joe Roberts (USA), Kalex, 14 Runden zurück

– Manuel Gonzalez (E), Kalex, 16 Runden zurück

– Senna Agius (AUS), Kalex, 23 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 169. 3. Moreira 153. 4. Baltus 143. 5. Dixon 119. 6. Vietti 106. 7. Öncü 100. 8. Arenas 94. 9. Agius 93. 10. Ramirez 84. 11. Roberts 80. 12. Holgado 80. 13. Salac 71. 14. Guevara 62. 15. Lopez 58.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 308. 2. Boscoscuro 177. 3. Forward 13.