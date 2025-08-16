Spielberg, Q2: Gonzalez mit Rekordrunde auf Pole

Im Moto2-Qualifying auf dem Red Bull Ring sicherte sich Intact-Pilot Manuel Gonzalez die Pole-Position. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Daniel Holgado und Diogo Moreira. David Alonso auf Rang 5.

Im Zeittraining auf dem Red Bull Ring am Freitagnachmittag erzielte WM-Leader Manuel Gonzalez mit 1:33,290 min einen Rundenrekord – er war um 0,013 sec schneller als WM-Rivale Aron Canet. Wegen Bummelns auf der Ideallinie in Kurve 2 erhielt der Intact-Pilot jedoch eine Strafe – im Grand Prix am Sonntag wird er um drei Startplätze zurückversetzt. Dementsprechend wichtig war es für ihn, im Qualifying am Samstag möglichst weit vorn zu landen.

Fantic-Pilot Canet hatte einen ereignisreichen Vormittag hinter sich. Im FP2 hatte er in Kurve 3 einen heftigen Highsider, zudem wurde bekannt, dass Canet nächstes Jahr in das Moto2-Team von Marc VDS wechseln wird.

Den Sprung aus dem Q1 in das Q2 geschafft hatten David Alonso, Ayumu Sasaki, Daniel Munoz und Collin Veijer. Moto3-Weltmeister Alonso hatte mit 1:33,062 min einen Rundenrekord aufgestellt.

Zum Start der 15-minütigen Session war der Himmel bewölkt. Die Lufttemperatur betrug 28 Grad Celsius, der Asphalt hatte sich auch 42 Grad aufgeheizt. Manuel Gonzalez setzte mit 1:33,322 min die erste Richtmarke.

In seiner zweiten Runde verbesserte Gonzalez seine Zeit auf 1:33,074 min. Diogo Moreira und David Alonso folgten auf den Rängen 2 und 3. Tony Arbolino und Marcos Ramirez komplettierten die Top-5.

Zur Hälfte der Session setzte sich Alonso mit 1:33,064 min an die Spitze und war damit nur 0,002 sec langsamer als sein Rundenrekord, den er im Q1 aufstellte.

Drei Minuten vor dem Ende fuhr Gonzalez mit 1:32,845 min eine Rekordrunde – er unterbot den bisherigen Rekord um zwei Zehntelsekunden. Teamkollege Senna Agius preschte auf Rang 3 nach vorn.

Kurz vor dem Ende fuhr Daniel Holgado die zweitschnellste Zeit. Gonzalez steigerte sich noch einmal auf 1:32,779 min. Wegen der Strafe, die eine Rückversetzung von drei Startplätzen vorsieht, wird der Intact-Pilot am Sonntag von Position 4 ins Rennen gehen. Rookie Holgado erbt somit den ersten Startplatz.

Diogo Moreira und Celestino Vietti komplettieren die erste Startreihe. Aus Reihe 2 werden neben Gonzalez David Alonso und Senna Agius ins Rennen gehen. Die dritte Startreihe bilden Albert Arenas, Aron Canet und Collin Veijer.

Ergebnisse Moto2 Spielberg, Qualifying 2 (16. August):

1. Manuel Gonzalez (E), Kalex, 1:32,779 min

2. Dani Holgado (E), Kalex, +0,094 sec

3. Diogo Moreira (BRA), Kalex, +0,198

4. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, +0,280

5. David Alonso (CO), Kalex, +0,285

6. Senna Agius (AUS), Kalex, +0,338

7. Albert Arenas (E), Kalex, +0,374

8. Aron Canet (E), Kalex, +0,400

9. Collin Veijer (NL), Kalex, +0,457

10. Alonso Lopez (E), Boscoscuro, +0,466

11. Barry Baltus (B), Kalex, +0,514

12. Ivan Ortola (E), Boscoscuro, +0,540

13. Tony Arbolino (I), Boscoscuro, +0,555

14. Marcos Ramirez (E), Kalex, +0,581

15. Ayumu Sasaki (J), Kalex, +0,590

16. Daniel Munoz (E), Kalex, +0,815

17. Izan Guevara (E), Boscoscuro, +0,887

18. Filip Salac (CZ), Boscoscuro, +1,644