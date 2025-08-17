Moto2, Rennen: Moreira 1. – Doppelausfall für Intact

Diogo Moreira siegte im Moto2-Rennen auf dem Red Bull Ring. Das deutsche Intact-Team erlebte einen rabenschwarzen Tag – Agius und Gonzalez fielen aus. David Alonso versenkte einen sicheren Podestplatz im Kies.

Im Moto2-Qualifying auf dem Red Bull Ring sicherte sich Intact-Pilot Manuel Gonzalez die Pole-Position. Wegen Bummelns auf der Ideallinie in Kurve 2 erhielt er jedoch eine Strafe – im Grand Prix am Sonntag wurde er um drei Startplätze zurückversetzt. Somit ging er von Position 4 ins Rennen.

Rookie Daniel Holgado erbte den ersten Startplatz – seine erste Pole in der Moto2-WM. Diogo Moreira und Celestino Vietti komplettierten die erste Startreihe. Aus Reihe 2 starteten Gonzalez, David Alonso und Senna Agius. Die dritte Startreihe bildeten Albert Arenas, Aron Canet und Collin Veijer. Von Position 20 musste Jake Dixon starten. Von Startplatz 21 ging Joe Roberts ins Rennen.

Vor dem Grand Prix in Spielberg hatte Gonzalez in der Gesamtwertung 25 Punkte Vorsprung auf Canet. Barry Baltus und Diogo Moreira lagen bereits 54 bzw. 60 Zähler zurück.

Gefehlt hat in der Startaufstellung in Spielberg KTM-Ajo-Pilot Deniz Öncü – der Türke hatte sich vor wenigen Tagen bei einem Trainingsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Beim Österreich-GP gab es aus seinem Lager dennoch spannende News: Öncü wird 2026 in das Team Marc VDS wechseln und der Teamkollege von Aron Canet. Sein Nachfolger bei der Moto2-Ajo-Truppe wird Jose Antonio Rueda, der WM-Leader in der Moto3-Klasse.

Zum Start des Moto2-Rennens am Sonntag präsentierte sich der Himmel über dem Red Bull Ring bewölkt, es war aber trocken. Die Lufttemperatur betrug 22 Grad Celsius, womit es im Vergleich zum Freitag und Samstag um fast 10 Grad abgekühlt hatte. Alle Fahrer hatten vorne den weichen Reifen und hinten den Supersoft aufgezogen.

Holgado erwischte den besten Start. In Kurve 3 hatte Senna Agius einen heftigen Crash – er humpelte von der Strecke.

Moreira konnte sich Holgado schnappen, dahinter lag WM-Leader Gonzalez auf Platz 3. Dahinter reihten sich Vietti, Ortola, Alonso Arbolino und Veijer ein. In Runde 2 war Canet bereits auf Position 11 zurückgefallen.

Die Reihenfolge nach 3 Runden: Moreira, Holgado, Vietti, Gonzalez und Arenas. Moreira konnte eine kleine Lücke von 0,3 sec herausfahren, er fuhr zudem die schnellste Rennrunde. Dixon war nur auf Position 27 zu finden.

Gonzalez machte Druck auf Vietti, in Runde 5 hatte der Intact-Pilot vor Kurve 4 anscheinend ein technisches Problem und fiel auf Platz 14 zurück. WM-Rivale Canet lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang 9.

Danach lief die Kalex von Gonzalez anscheinend wieder rund, er arbeitete sich innerhalb von 2 Runden auf Platz 12 nach vorne. Kurz danach klopfte Gonzalez wütend auf sein Moto2-Bike, das erneut seinen Dienst verweigerte. Danach fuhr er frustriert an die Box, wobei er sich zunächst gar nicht mehr einkriegte. Danach folge dir Auflösung von Intact-Boss Jürgen Lingg: Ein Stein demolierte den Kühler an der Kalex von Gonzalez. Was bitter war: Das Ganze passierte in der Schikane, wo eine Runde zuvor Teamkollege Agius stürzte und dadurch viel Kies auf der Strecke lag.

Vorne tobte der Kampf um die Podestplätze. Moreira lag immer noch vor Holgado und Vietti. Rookie David Alonso hatte sich auf Position 4 nach vorn gearbeitet – auf Vietti hatte er eine Sekunde Rückstand. Ein starkes Rennen lieferte auch Tony Arbolino ab, der sich auf Platz 7 durchgearbeitet hatte.

13 Runden vor dem Ende hatte Joe Roberts einen Crash – sein Rennen war damit zu Ende. Canet, der die Chance hatte, viele Punkte auf Gonzalez gut zu machen, war wieder auf Rang 11 zurückgefallen – auch für ihn lief es nicht gut auf dem Red Bull Ring.

Die Top-5 zur Hälfte des Rennens: Moreira, Holgado (+0,515 sec), Vietti, Alonso und Arenas.

Neun Runden vor dem Ende hatte sich Alonso an Vietti herangearbeitet. An der Spitze herrschte somit ein Vierkampf um die Podestplätze. Der Rest des Feldes lag bereits fast 3 sec hinter der Spitzengruppe zurück. Canet war immer noch Elfter.

Weil sich Vietti und Alonso um Platz 3 stritten, konnten sich Moreira und Holgado etwas absetzen.

Sieben Runden vor Schluss erhielt dann Vietti eine Long-lap-Strafe aufgebrummt wegen Überschreitung der Track-Limits. Eine Runde später absolvierte er die Strafe in Kurve 1 und fiel auf Platz 6 zurück.

Das Trio Moreira, Holgado und Alonso hatten einen komfortablen Vorsprung auf den Viertplatzierten Arenas. Vietti konnte wieder eine Position gut machen und Arbolino überholen.

Fünf Runden vor dem Ende übertrieb es Alonso in. Kurve 9 – er stürzte über den Vorderreifen beim Versuch, Teamkollege Holgado einzuholen. Damit warf er ein sicheres Podest weg.

Für die letzten vier Runden hatten Moreira und Holgado einen Vorsprung von 5 sec. Vietti lag bereits wieder auf Rang 3.

Zu Beginn der letzten Runde hatte Moreira einen Vorsprung von 2 sec auf Holgado, der sich anscheinend mit Platz 2 zufriedengab. Vietti hatte bereits über 3 sec Rückstand auf Holgado.

Moreira siegte und überquerte die Ziellinie über 2 sec vor Holgado. Dritter wurde Vietti. Arenas und Arbolino komplettierten die Top-5.