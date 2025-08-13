Außer Gefecht: Öncü verpasst Spielberg und Balaton-GP

Schlechte Nachrichten aus der Mannschaft von Red Bull KTM Ajo. Moto2-Hoffnungsträger Deniz Öncü fällt für mindestens zwei GP-Events aus. Der Türke zog sich bei einem Trainingsunfall schwere Verletzungen zu.

Sowohl das zweite Heimrennen der KTM-Ajo-Mannschaft auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg als auch die nur eine Woche später stattfindende Premiere der Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Balaton-Circuit in Ungarn finden ohne den Moto2-Piloten Deniz Öncu statt.

Der Türke verletzte sich bei einem Trainingsunfall in seiner Heimat. Details zum Unfallhergang sind nicht bekannt – fest steht aber, dass der Sechste der WM-Tabelle mehrere Knochenbrüche und Sehnenrisse erlitt. Die gute Nachricht: Wie der Zwillingsbruder von Supersport-WM-Pilot Can Öncü selbst aus dem Krankenhaus mitteilte, verlief die notwendige Operation, durchgeführt von Dr. Ozcan Kocanli, ohne Komplikationen.

Oberstes Gebot – Ruhe. Die verordnete Erholungsphase kommt mit dem Ende der Sommerpause zu einem schlechten Zeitpunkt. Im zweiten Jahr als Moto2-Pilot hat sich Öncü zwar als Spitzenfahrer der hart umkämpften Klasse etabliert, zugleich ist die Zukunft des 22-Jährigen in der WM noch nicht gesichert. Sein Zweijahres-Vertrag bei Red Bull KTM Ajo läuft im Gegensatz zur Vereinbarung seines Teamkollegen Collin Veijer Ende des Jahres aus. Außerdem steht mit dem Moto3-Tabellenführer Josa Antonio Rueda der interne Nachfolger bereits in den Startlöchern.

In den nächsten fünf Wochen stehen vier Grand-Prix-Wochenenden im Kalender. Sicher ist damit, dass es den Sieger der diesjährigen Rennen in Aragon und am Sachsenring in der WM-Tabelle deutlich zurückwerfen wird. Dem Lager der türkischen Racing-Fangemeinde bleibt die Hoffnung auf ein starkes Comeback und damit eine nachdrückliche Empfehlung für einen Platz in einem weiteren Spitzenteam.

WM-Stand nach 12 von 22 Rennen:

1. Manuel Gonzalez, 188 Punkte. 2. Aron Canet 163. 3. Baltus 134. 4. Moreira 128. 5. Dixon 119. 6. Öncü 100. 7. Agius 93. 8.Vietti 90. 9. Arenas 81. 10. Roberts 80. 11. Ramirez 80. 12. Salac 66. 13. Holgado 60. 14, Lopez 58. 15. Guevara 55.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 283. 2. Boscoscuro 161. 3. Forward 13.