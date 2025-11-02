Honda Team Asia 2026: 2 Rookies, eine Beförderung

Das Honda Team Asia hat seine Fahrerpaarungen für die Moto2 und Moto3 in der neuen Saison 2026 bekanntgegeben. Ein Fahrer aus den eigenen Reihen wird in die Moto2 befördert. In der Moto3 gehen zwei Rookies an den Start.

Die Fahrerpaarungen des Honda Team Asia in der Saison 2026 stehen fest! Die Moto3-Mannschaft geht mit zwei Debütanten an den Start. In der Moto2 bleibt Mario Aji – und Taiyo Furusato wird aus der eigenen Moto3-Mannschaft befördert.

In der Moto3 geht das Team 2026 mit den Neulingen Veda Pratama und Zen Mitani an den Start. Der Indonesier Pratama wurde in diesem Jahr Zweiter im Red Bull Rookies-Cup, Mitani wurde Siebter in der Gesamtklassifikation. Beide haben (2023 bzw. 2024) je einmal den Asia Talent Cup gewonnen. Aktuell sind sie beide in der JuniorGP unterwegs: Mitani ist aktuell 10., Pratama 11.

Übrigens stand genau diese Fahrerpaarung schon mal gemeinsam auf einem Podium: 2023, also drei Jahre, bevor sie dann Teamkollegen in der Moto3 sind, waren Pratama und Mitani gemeinsam auf dem Asia-Talent-Cup-Podium.

Die neue Fahrerpaarung in der Moto3 bedeutet auch, dass der derzeitige Moto3-Pilots fürs Honda Team Asia, Taiyo Furusato, in die Moto2 aufrückt. Furusato hatte den vom schweren Unfall von Dettwiler und Rueda überschatteten Malaysia-GP gewonnen. Für den Japaner war es sein erster Sieg in der Moto3, er steht jetzt an Rang 8 in der WM-Wertung, kommt auf insgesamt drei Podien in der laufenden Saison. Nun der Aufstieg des 20-Jährigen in die Moto2.

Furusatos Moto2-Teamkollege wird Mario Aji sein, für den es das dritte Jahr in der Moto2 wird. In der Moto3 kommt der Indonesier auf 41 Rennen, in der Moto2 auf bislang 29. Seine Saison war von Schulterproblemen geprägt, die großen Erfolge blieben daher bislang aus.