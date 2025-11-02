Dani Holgado: «Wichtige Lektion» fürs Saisonfinale

CFMoto-Aspar-Pilot Dani Holgado startete in Sepang von der Pole-Position in den Malaysia-GP, verpasste aber am Ende das Podium knapp, musste sich unter anderem seinem Teamkollegen geschlagen geben.

Insgesamt ein starkes Teamergebnis für die Aspar-Moto2-Mannschaft in Sepang. Dani Holgado verpasste als Vierter knapp das Podium, während sein Teamkollege David Alonso es als Zweiter aufs Treppchen schaffte. Alonso musste sich nur Sieger Jake Dixon geschlagen geben. Zwischen den Aspar-Kollegen schob sich noch Barry Baltus.

Dani Holgado war von der Pole-Position gestartet, fiel aber zurück und wurde vier Runden vor Schluss auch noch von seinem Teamkollegen Alonso überholt. Wegen des schweren Unfalls in der Moto3 am Morgen startete die Moto2 deutlich später am Tag, nämlich noch nach dem MotoGP-Rennen. Daher war der Grip für die Fahrer schwierig.

Holgado nach dem Malaysia-GP: «Es war ein anspruchsvolles Rennen. Die Bedingungen waren deutlich anders als früher am Wochenende. Das war aber für alle gleich, daher habe ich versucht, mich bestmöglich anzupassen. Aber ich hatte einige Schwierigkeiten in der letzten Bremsphase.»

Der Spanier blickt nach vorne in Richtung Saisonfinale: «Ich habe alles gegeben und versucht, auf das Podium zu kommen. Ich nehme eine wichtige Lektion für die letzten beiden Rennen mit: Wir haben gelernt, wie man mit diesen Momenten des Unbehagens mit den Reifen umgeht, was mir lange Zeit nicht gelungen ist. Ich bin zufrieden mit den Fortschritten und damit, wie wir uns von Session zu Session verbessert haben.»

Mit noch zwei zu fahrenden Rennwochenenden steht Holgado ziemlich solide auf Platz 6 der WM-Wertung. Mit 179 Zählern hat er sowohl nach oben auf Rang 5 (Canet, 213 Punkte) als auch nach unten auf Rang 7 (Vietti, 146 Punkte) ein recht bequemes Polster. Aber noch ist auch einiges möglich.