Moto3

Northern Talent Cup 2020: Nur noch eine Woche

Der von Dorna, ADAC und KTM auf die Beine gestellte «Northern Talent Cup» soll ein Sprungbrett für jungen Talente (12 bis 17 Jahr) sein. Die Anmeldefrist für das neue «Road to MotoGP»-Programm endet am 31. Dezember.

Beim Sachsenring-GP wurde von Carmelo Ezpeleta, ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk und KTM-Motorsport-Direktor Pit Beirer der neue Northern Talent Cup vorgestellt. Seit dem 15. November ist die Website für die Anmeldungen online, die Anmeldefrist endet am 31. Dezember 2019.

Das neue «Road to MotoGP»-Programm soll Fahrern aus Nord- und Zentral-Europa die Möglichkeit geben, ihre Karriere in die richtigen Bahnen zu lenken und sich den Traum einer Laufbahn als Motorradrennfahrer zu erfüllen.

Die Cup-Fahrer werden auf identischen Motorräder von KTM antreten, die eine abgespeckte Version der 250-ccm-Einzylinder-Viertajkt-Moto03-GP-Maschjinen darstellen. Als Kaufpreis wurden 10.000 Euro angepeilt.

Der NTC soll die ideale Nachwuchsserie zwischen den nationalen Meisterschaften und der CEV Repsol-Junioren-WM und dem Red Bull Rookies-Cup darstellen.

Klicken Sie HIER für Ihre Anmeldung und finden sie weitere Informationen auf der Website.

Die endgültige Teilnehmerliste soll nach der Selektion bis zum 15. Januar vorliegen. Pro NTC-Event werden zwei Wildcards verteilt. Sie müssen spätestens zwei Wochen vor dem Event beantragt werden. Bis Donnerstag (zehn Tage vor dem Rennen) werden sie bestätigt.

Die Teilnehmer müssen zwischen dem 1. Januar 2003 und 31. Dezember 2008 geboren sein. Ein Schwindeln beim Geburtstag ist sinnlos, denn es werden die Pässe oder Geburtsurkunden geprüft.

KTM mit 45 PS: «Nahe am Moto3-Bike»

Der neue «Northern Talent Cup» wird 2020 bei insgesamt sieben Events ausgetragen und den ADAC Junior Cup ersetzen. Es werden jeweils zwei Rennen gefahren, also insgesamt 14 Wettbewerbe. Je zwei Läufe werden bei den Grand Prix auf dem Sachsenring und in Brünn ausgetragen, je zwei bei der Superbike-WM in Assen, dazu kommen zwei IDM-Meetings (Lausitzring und Hockenheim) sowie Wettkämpfe in Oschersleben. Es werden 24 Fahrer von 12 bis 17 Jahren aus ganz Europa akzeptiert. Es werden jedoch vorrangig Fahrer aus Mittel- und Nordeuropa ausgewählt. Es wird kein Selektions-Event stattfinden, die Teilnehmer werden von einem Selektions-Komitee gewählt.

KTM baut 250-ccm-Viertakt-Einzylinder-Bikes mit 97 kg und ca. 45 bis 46 PS bei 14.000/min, die Kosten sollen sich auf ca. 10.000 Euro belaufen. Die WP-Suspension wird ähnlich sein wie bei den Rookies-Cup-Maschinen. Beirer: «Bremsen und Handling sollen nahe am Moto3-Bike sein.»

Die Dorna will die Hälfte der Materialkosten bezahlen, die Teams sollen die Bikes kostenlos erhalten, sie gehen in den Besitz der Teams über. Der deutsche Intact-GP-Rennstall will sich mit zwei Fahrern beteiligen: Dem 12-jährigen Luca Göttlicher und dem 13-jährigen Jordan Bartucca.

Dorna betreibt für diese Aktivitäten ein eigenes «Talent Promotions Departement», die Spanier handeln die Verträge mit den Veranstaltern aus und stellen ein Paddock-Zeit zur Verfügung wie im Red Bull Rookies-Cup.

«Unser Plan ist, dass wir die Fahrer im NTC aufbauen, sie dann in den Rookies-Cup und in die Junioren WM und Moto3-WM bringen», sagte Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta. «Wir haben das Konzept für diese neue Rennserie mit großer Leidenschaft gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern KTM und ADAC entwickelt.»

«Dorna und ADAC haben eine langjährige Partnerschaft, sie hat schon vor mehr als 20 Jahren begonnen», erklärte ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk, der auch schon den deutschen Red Bull Rookies-Cup drei Jahre mitfinanziert hat, aus dem immerhin Fahrer wie Stefan Bradl herausgekommen sind. «Es ist nötig, dass in unsere Region mehr für den talentierten Motorradnachwuchs getan wird, damit wir ihn später in den GP-Sport bringen können. Wir haben das 25 Jahre lang mit unserem Junior-Cup getan. Dazu hatten wir 2016 und 2017 die Idee mit dem Northern European Cup. Am Ende der Diskussionen ist uns in kurzer Zeit klar geworden, dass wir dieses neue Projekt gemeinsam mit der Dorna und KTM planen werden. KTM hat schon viele erfolgreiche Partnerschaften mit uns durchgeführt, auch mit der Motocross-Academy. Auch im Junior-Cup haben wir eine Partnerschaft mit KTM vereinbart. Also war es eine logische Folge, dass wir auch bei diesem neuen Cup gemeinsame Sache machen.»

KTM-Rennchef Pit Beirer: «Wir möchten mit diesem neuen Northern Talent Cup eine Lücke zwischen den kleinen Pocketbikes, Minibikes und Nachwuchsserien wie dem Red Bull Rookies-Cup oder der Moto3-Junioren-WM schließen. Wir sind es gewohnt, etwas für den Nachwuchs zu tun und mit jungen Fahrern zu arbeiten, auch auf dem Offroadsektor. Carmelo Ezpeleta wollte ein anständiges Motorrad, wir mussten aber den Kaufpreis von ca. 10.000 Euro im Auge behalten. Auch eine junge Familie kann sich so ein Motorrad leisten. Wir haben ein recht leichtes Motorrad gebaut, das die Fahrer auf höhere Aufgaben vorbereitet, auch für die Moto3-WM. Das ist unser Ziel. Wir wollen jungen Fahrern und jungen Familien helfen, in diesem Sport Fuß zu fassen – und das zu einem erschwinglichen Preis. Italien und Spanien betreiben eine vorbildliche Nachwuchsförderung in vielen Serien. Bei uns gelingt es nicht, neue Talente zu finden. Den Talenten fehlt Zeit, 'track time' auf der Rennstrecke, also die Gelegenheit zu fahren. Spanien hat natürlich Standortvorteile. Dort gibt es Sonne, Pisten und genug Bikes. Im Norden bei uns fehlt viel davon. Deshalb bin ich dankbar, dass wir uns auf dieses neue Projekt geeinigt haben. Das Ziel muss sein, neue deutschsprachige Spitzenfahrer für die WM zu finden. Dann wird auch der Sachsenring-GP wieder mehr nordeuropäische Fahrer am Grid haben.»

Termine Northern Talent-Cup 2020

4./5. April: Oschersleben Test

18./19. April: World SBK Assen

24. Mai: IDM Red Bull Ring

6./7. Juni: Oschersleben Speedweek

21. Juni: MotoGP Sachsenring

8. August: MotoGP Brünn

13. September: IDM Lausitzring

27. September: IDM Hockenheim