Red Bull Rookies

Red Bull Rookies: 101 GP-Siege in der Motorrad-WM

Johann Zarco, Brad Binder, Miguel Oliveira und Joan Mir treffen 2020 in der MotoGP-WM aufeinander. Gleichzeitig sind sie die in der Motorrad-WM erfolgreichsten Red Bull Rookies Cup-Absolventen.

Der Moto2-Sieg von Brad Binder beim Saisonfinale in Valencia war der insgesamt 101. GP-Sieg eines Red Bull Rookies Cup-Absolventen in der Motorrad-WM. Für den ersten hatte beim Japan-GP 2011 in der 125er-Klasse Johann Zarco gesorgt.

Fünf spätere Weltmeister sind aus dem «Road to MotoGP»-Programm bereits hervorgegangen: Der erste war einmal mehr Zarco, der sich beim Japan-GP 2015 seine erste von zwei Moto2-Kronen sicherte. Danny Kent sorgte noch im selben Jahr für den zweiten WM-Titel eines ehemaligen Rookies, er kürte sich beim Saisonfinale in Valencia zum Moto3-Champion. Brad Binder (2016), Joan Mir (2017) und Jorge Martin (2018) machten es ihm in den folgenden Jahren in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM nach.

Zur Erinnerung: Zarco hatte sich 2007 den ersten Gesamtsieg im Red Bull Rookies Cup gesichert. Damals wurde noch mit 125-ccm-Zweitakt-Bikes von KTM gefahren, was bis einschließlich 2012 der Fall war. 2013 wurde auf 250-ccm-Viertakter gewechselt, also auf Production-Racer aus der Moto3-WM.



Als einziger Deutscher entschied Florian Alt den Cup 2012 für sich. Neben Zarco und Alt trugen sich JD Beach, Jakub Kornfeil, Jacob Gagne, Lorenzo Baldassarri, Karel Hanika, Jorge Martin, Bo Bendsneyder, Ayumu Sasaki, Kazuki Masaki, Can Öncü und zuletzt Carlos Tatay in die Siegerlisten ein.

Öncü sorgte mit seinem WM-Debüt beim Saisonfinale 2018 für einen Meilenstein – und das nicht nur in den Statistikbüchern des Red Bull Rookies Cup: Als Wildcard-Fahrer kürte er sich im Regen von Valencia auf der Ajo-KTM zum jüngsten GP-Sieger aller Zeiten. Er war nur 15 Jahre und 115 Tage alt.

Für den jungen Türken verlief die Saison 2019 nicht nach Wunsch, dafür standen neben dem fünffachen Saisonsieger Brad Binder fünf weitere Rookies Cup-Absolventen ganz oben auf dem Podest: Marcos Ramirez (Silverstone und Barcelona), Niccolò Antonelli (Jerez), Jaume Masia (Las Termas) und Kaito Toba (Doha) siegten in der Moto3-Klasse, Lorenzo Baldassarri triumphierte zu Beginn der abgelaufenen Saison drei Mal in der Moto2-Klasse (Doha, Las Termas, Jerez).

Letzterer war im Vorjahr auch am ersten Moto2-Podium beteiligt, auf dem ausschließlich ehemalige Red Bull Rookies standen: Miguel Oliviera siegte in Mugello 2018 vor Baldassarri und Mir. In der kleinsten Klasse der Motorrad-WM beanspruchten die Ex-Rookies das Podium schon zwölf Mal ganz für sich, erstmals 2015 in Jerez (Kent, Oliveira, Brad Binder).

Übrigens: 2020 sehen wir mit Johann Zarco, Miguel Oliveira, Joan Mir und Brad Binder erstmals vier ehemalige Red Bull Rookies in der Königsklasse MotoGP.

In der WM siegreiche Red Bull Rookies Cup-Absolventen:

Johann Zarco: 16 GP-Siege (1x 125ccm, 15x Moto2)

Brad Binder: 15 GP-Siege (7x Moto3, 8x Moto2)

Miguel Oliveira: 12 GP-Siege (6x Moto3, 6x Moto2)

Joan Mir: 11 GP-Siege (Moto3)

Luis Salom: 9 GP-Siege (Moto3)

Danny Kent: 8 GP-Siege (Moto3)

Jorge Martin: 8 GP-Siege (Moto3)

Lorenzo Baldassarri: 5 GP-Siege (Moto2)

Niccolò Antonelli: 4 GP-Siege (Moto3)

Enea Bastianini: 3 GP-Siege (Moto3)

Fabio Di Giannantonio: 2 GP-Siege (Moto3)

Marcos Ramirez: 2 GP-Siege (Moto3)

Livio Loi: 1 GP-Sieg (Moto3)

Andrea Migno: 1 GP-Sieg (Moto3)

Philipp Öttl: 1 GP-Sieg (Moto3)

Can Öncü: 1 GP-Sieg (Moto3)

Kaito Toba: 1 GP-Sieg (Moto3)

Jaume Masiá: 1 GP-Sieg (Moto3)

Weltmeister aus dem Red Bull Rookies Cup:

Johann Zarco: Moto2-Weltmeister 2015 und 2016

Danny Kent: Moto3-Weltmeister 2015

Brad Binder: Moto3-Weltmeister 2016

Joan Mir: Moto3-Weltmeister 2017

Jorge Martin: Moto3-Weltmeister 2018