Moto3

Ubbiali bis Dalla Porta: Große Ehre für Weltmeister

Zehn italienische Motorrad-Weltmeister erhielten am Montag in Rom die höchste Auszeichnung des Nationalen Olympischen Komitees Italiens – darunter der 90-jährige Carlo Ubbiali und Moto3-Champion Lorenzo Dalla Porta.

Das «Collare d'Oro», das goldene Halsband, ist die höchste Auszeichnung des CONI, des Nationalen Olympischen Komitees Italiens: Es erhalten ausschließlich Sportler, die einen Olympiasieg oder einen Weltmeistertitel holen konnten.

Unter den Geehrten fand sich am Montag in Rom neben vielen anderen Sport-Größen – darunter Schwimm-Star Federica Pellegrini oder Handbike-Champion Alex Zanardi – auch Moto3-Weltmeister Lorenzo Dalla Porta, der Italien den ersten Titel in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM seit Andrea Dovizioso 2004 bescherte.

Die 1995 eingeführte Auszeichnung wurde zudem den italienischen Motorrad-Weltmeistern verliehen, die ihre Titel schon früher geholt hatten: Carlo Ubbiali, Pier Paolo Bianchi, Luca Cadalora, Eugenio Lazzarini, Fausto Gresini, Alessandro Gramigni, Mario Lega, Marco Lucchinelli und Franco Uncini erhielten das «Collare d'Oro» aus den Händen von Italiens Premier Giuseppe Conte.

«Ich bin froh und stolz, eine weitere großartige Saison für unseren Sport bei dieser Zeremonie zu beschließen», freute sich Giovanni Copioli, der Präsident des italienischen Motorradverbandes (FMI). «Es war aufregend unterschiedliche Generationen von Fahrern, von Ubbiali bis Dalla Porta, zusammen zu sehen und die Vergangenheit des italienischen Motorsports mit Weltmeistern von diesem Kaliber Revue passieren zu lassen.»

«Der CONI hat die Entscheidung, die Titelträger vor 1995 zu prämieren, mitgetragen und damit ein wichtiges Zeichen gesetzt: Die Geschichte des Sports ist entscheidend für unsere Kultur – und das gilt auch für den Motorsport», ergänzte Copioli.

Übrigens: Rekordweltmeister Giacomo Agostini hatte sein goldenes CONI-Halsband für seine beeindruckende Karriere (15 WM-Titel und 122 GP-Siege) schon 2014 in Empfang nehmen dürfen. Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi hat die hohe Auszeichnung natürlich auch schon in seiner Trophäensammlung.

Das «Collare d'Oro» erhielten 2019 folgende Motorrad-Weltmeister

Lorenzo Dalla Porta, geboren am 22.06.1997, Moto3-Weltmeister 2019

Carlo Ubbiali, geboren am 22.09.1929, neunfacher Weltmeister: 1951, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960 (125 ccm); 1956, 1959, 1960 (250 ccm).

Pierpaolo Bianchi, geboren am 11.03.1952, dreifacher Weltmeister: 1976, 1977, 1980 (125 ccm)

Luca Cadalora, geboren am 17.05.1963, dreifacher Weltmeister: 1986 (125 ccm), 1991, 1992 (250 ccm)

Eugenio Lazzarini, geboren am 26.03.1945, dreifacher Weltmeister: 1978 (125 ccm), 1979, 1980 (50 ccm)

Fausto Gresini, geboren am 23.01.1961, zweifacher Weltmeister: 1985, 1987 (125 ccm)

Alessandro Gramigni, geboren am 29.12.1968, 125er-Weltmeister 1992

Mario Lega, geboren am 20.02.1949, 250er-Weltmeister 1977

Marco Lucchinelli, geboren am 26.06.1954, 500er-Weltmeister 1981

Franco Uncini, geboren am 09.03.1955, 500er-Weltmeister 1982