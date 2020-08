Moto3: Rivalen bummeln - Fernandez der Nutznießer

Taktische Fehler der Konkurrenz haben Raul Fernandez seine erste Pole in der Moto3 gebracht. Der Spanier legte früh die schnellste Runde hin, während die Rivalen den entscheidenden Angriff nicht zu Ende bringen konnten.

Es geht auch anders: Zum ersten Mal heißt der Pole-Setter in dieser Moto3-Saison nicht Tatsuki Suzuki. Den vierten Grand Prix des Jahres wird Raul Fernandez von Platz 1 aus in Angriff nehmen. Der Japaner, der bislang immer die schnellste Runde in der Qualifikation gedreht hatte, startet derweil vom dritten Platz. Fernandez bestätigte hingegen seine starke Form in Brünn. Schon vor der Zeitenjagd am Samstagmittag lag der Spanier in der kombinierten Liste nach drei freien Trainings ganz vorne. Es ist die erste Pole-Position seiner Laufbahn.

Die Schlussminute verlief aber bizarr: Alle Fahrer fuhren zu spät aus der Box und schafften es nicht mehr rechtzeitig über den Strich. Der Ärger war riesig: WM-Leader Albert Arenas und Ryusei Yamanaka schlugen wutentbrannt auf ihre Bikes ein. Denn durch die taktischen Fehler machten sich die Fahrer nicht nur die Chance auf eine bessere Ausgangslage kaputt, sondern auch noch ihre neuen Vorderreifen.

Schon am Freitag waren 15 Piloten für langsames Fahren bestraft worden - darunter auch Arenas. Der Lernprozess hat offenbar nicht eingesetzt.



Zuvor machte sich schon John McPhee sein Motorrad kaputt. Der Schotte stürzte beim Versuch an einem Rivalen vorbeizugehen. Es war zum Wegschauen fand auch der Teamchef des Petronas Sprinta Racing-Rennstalls Razlan Razali der schon vorher den Sturz eines Schützlings beobachten musste.

Schon in Q1 gab es zwei Schreckmomente binnen Sekunden: Zunächst stürzte McPhees Teamkollege Khairul Idham Pawi nach einem spektakulären Highsider und nur wenige Augenblicke später rutschte Davide Pizzoli hinterher.

Deutlich besser lief es für Barry Baltus vom deutschen CarXpert PruestelGP-Team. Der erst 16-jährige Belgier belegte den siebten Platz. Maximilian Kofler aus Österreich geht von Platz 26 ins Rennen und Baltus´ Teamkollege Jason Dupasquier fehlte auf die Bestzeit des Q1 1,906 sec.

Startaufstellung Moto3, Brünn

1. Fernandez, KTM, 2:08,372

2. Rodrigo, Honda, + 0,211 sec

3. Suzuki, Honda, + 0,336

4. Ogura, Honda, + 0,401

5. Foggia, Honda, + 0,429

6. Alcoba, Honda, + 0,492

7. Arenas, KTM, + 0,597

8. Arbolino, Honda, + 0,689

9. Fenati, Husqvarna, + 0,833

10. Kuni, Honda, + 1,042

11. Migno, KTM, +1,146

12. Antonelli, Honda, + 1,193

13. Masia, Honda, + 1,194

14. Nepa, KTM, + 1,283

15. Binder, KTM, + 1,514

16. Toba, KTM, + 1,809

17. Yamanaka, Honda, + 3,325

18. McPhee, Honda, ohne Zeit



Ferner:

21. Baltus, KTM

26. Kofler, KTM

29. Dupasquier, KTM