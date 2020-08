Pawi (Petronas Sprinta): Dritte Operation am Finger

Khairul Idham Pawi wurde am Dienstag erfolgreich am kleinen Finger der rechten Hand operiert. Für «KIP» war es der dritte Eingriff in 15 Monaten. Sein Petronas Sprinta Team hofft auf ein Comeback in Misano.

Khairul Idham Pawi zog sich in Jerez Anfang Mai 2019 eine schwere Verletzung am kleinen Finger der rechten Hand zu. Drei Monate später versuchte der Petronas-Sprinta-Fahrer ein Comeback, das er allerdings abbrechen musste. Stattdessen unterzog er sich einer zweiten Operation: Zunächst war eine Teilamputation vorgenommen worden, der zweite Eingriff sollte dann den Wiederaufbau des Knochens unterstützen. Damit war seine dritte Moto2-Saison frühzeitig vorbei.

2020 kehrte der 21-Jährige in die kleinste Kategorie der Motorrad-WM zurück, wo er 2016 schon zwei Regen-Siege gefeiert hatte. Beim Neustart blieb der Erfolg aber bisher aus. Zu allem Überfluss brach sich «KIP» im Qualifying von Brünn erneut den Finger, der ihm schon im Vorjahr Sorgen bereitete. Deshalb verpasste er den Steiermark-GP und reiste für weitere Untersuchungen nach Barcelona.

Dort wurde er am heutigen Dienstagnachmittag zwei Stunden lang erneut am kleinen Finger operiert. Der Eingriff verlief erfolgreich, teilte das Petronas Sprinta Team nun mit. Ein weiterer medizinischer Check am Montag soll Klarheit über die Genesungszeit verschaffen, als mögliches Ziel wurde aber bereits der erste Misano-GP am 13. September angepeilt.

«Es ist hart, für eine erneute Operation am Finger wieder hier im Krankenhaus zu sein. Aber gemeinsam mit dem Team haben wir entschieden, dass es die beste Lösung im Hinblick auf die Zukunft war. Es hat mich schon viel zu lange verfolgt und ich hoffe, dass wir mit dieser Operation nun endlich einen Schlussstrich unter die Sache ziehen und uns wieder auf das Rennfahren konzentrieren können», gab sich KIP kämpferisch.